加班真好？　山東公司掛多條鼓勵加班標語惹議　監管部門介入調查

「大家加，才是真的加，加班真好」、「他加我也加，想跑也跑不了」，位於山東濟南的浪潮集團，因近日在辦公區懸掛出多條鼓勵加班的標語，引發熱議。據了解，當地監管部門已介入調查。



浪潮集團近日在辦公區懸掛出多條鼓勵加班的標語，引發熱議。（ZAKER）

據《北京青年報》報道，有網民近日爆料指，浪潮集團位於山東的辦公室內，有多處都懸掛出鼓勵員工加班的標語，包括「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著」、「有空就去『加班』吧，去完成那些我們還未完成的事」等等。

事件一經傳播後在網絡中引發熱議，不少「打工人」都表示看到類似標語後血壓飆升。此外，亦有浪潮集團員工證實確有其事，又指在浪潮集團加班並無加班費，而加班時長還被列為公司考核內容，納入年終考評。

對此，濟南市勞動保障監察大隊工作人員表示，已派人到浪潮集團了解情況。該工作人員指，鼓勵加班非強制加班，並不違反相關法律法規，具體情況還要結合企業備案的工時制度等。另外，濟南市勞動局表示，事件目前仍在調查中。

據了解，浪潮集團旗下有浪潮信息、浪潮軟件和浪潮國際三間上市公司，主營業務包括雲數據中心、雲服務大數據、智慧城市、智慧企業等。

但實際上，今次爭議並非浪潮集團首次因鼓勵員工加班所引致的。早於2016年時，就有公司員工表示，浪潮集團擬實施6x12小時工作制，並強制要求員工在春節國慶假期期間隨叫隨到。亦有員工指，評比加班都是形式主義，自己一個月合共加班87個小時，竟被公司說其加班時長不夠，要求扣工資。