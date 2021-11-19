長沙主播食量大被自助餐廳拒接待　事後承認存在「報復」心理

湖南長沙美食主播康先生早前因食量驚人，能吃「3斤豬腳、7斤蝦、54支豆奶」，因而被曾屢次光顧的自助餐廳列入「黑名單」，拒絕接待其與其同行好友，旋即引起網絡熱議。

事件近日有新進展，康先生表示，他之所以多次到該店消費，是因為此前認為該店的服務態度不太好，存在「報復」心理。涉事自助燒烤店負責人張先生則表示沒有「拉黑」，強調事主可以進餐，只要不直播就行。康先生稱，自己和店主已經相互道歉，達成和解。



據早前報道，康先生曾四次光顧長沙市韓大地自助海鮮燒烤，第一次吃了3斤豬腳、第三次吃了7至8斤蝦，第四次將餐廳羊肉串全部吃完後，有工作人員直接對他說，「下次別來了」。近日，康先生持團購券欲第五次到店消費時，竟被工作人員拒之門外，工作人員還稱是接到老闆指示，「我們老闆說了，我們哪個接待他，哪個賠錢。」而與康先生同行的好友經同樣被拒絕入內。

餐廳負責人表示，每次接待康先生都會虧本幾百元，「別人吃蝦的時候都是用夾子來夾，而他直接用盆子盛。」、「吃的時候還直播，店里以後不接待直播的顧客。」康先生則認為餐廳「玩不起」，歧視吃得多的人。

事件亦惹來輿論廣泛關注，其中長沙市天心區市場監管局消保科的一名工作人員表示，既然商家展開了活動，就不能歧視、拒絕別人，應該一視同仁，更反問「要麼你就不搞。那對那些吃得少的顧客，你會補貼錢嗎？」他又稱會持續關注該餐廳，如果發現確有違法行為，會派出執法隊上門處理。北京盈科（合肥）律師事務所的毛成戰律師亦認為，商家僅以「太能吃」為由拒絕事主用餐，涉嫌歧視，侵害了其人格尊嚴，且不符合一般大眾對於「自助餐」的認知，故事主可以依《消費者權益保護法》維權。

而隨着事件發酵，康先生本人周四（18日）亦開腔回應，承認早前他認為燒烤店的服務態度不太好，就有了「報復」心理。據康先生此前的直播片段顯示，他曾與該店因為挑選豬蹄發生不愉快。康先生稱他在挑選時，店長問：「你吃東西挑什麼挑？」康先生回應上面有豬毛，隨後將整盤端走，最後吃了6盤豬蹄。完事後，康先生問店主服不服，並稱「你上次不是說我挑你家豬蹄嗎」、「大哥，以後服務態度好一點，就不會這樣」，而店主伸出大拇指稱「我以為你吃不了」。

後來，康先生又屢次到該店吃，對於燒烤店不接待自己，他認為是因為「薅他們的羊毛，吃得多」，並坦言他自己也覺得不應該天天去那吃。而對於被質疑炒作，康先生哥哥直言沒必要，稱弟弟自小就挺能吃的，事發當時踫巧在店門口遇到電視台才曝光此事，也屬意料之外。至於燒烤店張先生也否認了炒作，並表示他對顧客的要求是拒絕店內進餐時開直播，強調只要不直播，不侵害到顧客和工作人員的肖像權，以後「大胃王」是可以店內進餐的。目前，雙方已經相互道歉，達成和解。