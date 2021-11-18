一餐可飲54支豆奶食7斤蝦　湖南漢因食量太大被自助餐廳列黑名單

3斤豬腳、7斤蝦、54支豆奶...湖南長沙一名美食主播因食量驚人，而被曾屢次光顧的自助餐廳列入「黑名單」，拒絕接待其與其同行好友。

餐廳負責人表示，現時物價較高，每次接待該顧客都會虧本幾百元（人民幣，下同），並直言餐廳無法承受。而該美食主播則表示，自己僅僅是食量大但並未有浪費行為，商家歧視能吃的人，「玩不起」。



據「湖南衛視公共頻道」報道，湖南長沙的康先生是一名美食主播、食量驚人，他表示因為自己的食量，而被曾經「幫襯」多次的自助餐廳拒之門外。康先生指，曾四次光顧該餐廳，第一次吃了3斤豬腳、第三次吃了7—8斤蝦，第四次將餐廳羊肉串全部吃完後，有工作人員直接對他說，「下次別來了」。

近日，康先生持團購券欲第五次到店消費時，竟被工作人員拒之門外，工作人員還稱是接到老闆指示，「我們老闆說了，我們哪個接待他，哪個賠錢。」而與康先生同行的好友經同樣被拒絕入內。

該餐廳門口張貼的「就餐須知」顯示，顧客可「盡情享用，請勿浪費」。對此，康先生認為餐廳「玩不起」，歧視吃得多的人。而餐廳負責人表示，每次接待康先生都會虧本幾百元，「別人吃蝦的時候都是用夾子來夾，而他直接用盆子盛。」、「吃的時候還直播，店里以後不接待直播的顧客。」

事件經報道後引發網民熱議：

「吃得多的拉黑，吃得少的又不退錢」。



「開自助還怕別人能吃，開不起別開」。



「能吃的畢竟是極少極少的，自助餐廳也不想想自己每天多賺了多少」。



「大多數顧客是吃不多的，餐廳拒絕個別能吃的明顯也不符合自助規則」。



「他是想吃的全部拿走，為了拍視頻然後吃完催吐在吃，這難道不是故意浪費食物嘛」。



那麼，商家拒絕接待食量大的顧客是否會構成侵權？有內地律師認為，商家行為並不會給消費者帶來損失，因此不存在侵害消費者權益的情況，商家具有是否選擇接受消費者的自由。根據內地現行法律，僅對部分關係到居民基本生活的合同主體設置了強制締約義務，而對於普通的交易主體，是沒有設立限制的。