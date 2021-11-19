上海中小學問卷調查「自殺願望」　官方致歉：內容審核把關不嚴

上海長寧區日前傳出有多間中小學的調查問卷中，包含諸多與自殺相關的題目，例如「最近一周，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」等，引起家長投訴。長寧區教育局周五（19日）就事件致歉，提到對問卷內容審核把關不嚴，已要求停止該調查問卷工作。



據早前報道，近期長寧區多間中小學都給學生做了類似的調查問卷，逾120條題目中有近40條與自殺相關。網傳記錄顯示，在一份調查問卷中，第66題為「你最近一周希望外力結束自己生命，即有『被動自殺願望』的程度如何？」；第89題為「最消沉、最憂鬱的時候，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」。

有家長稱，問卷中的部分問題誘導性強，內容偏負面，還描述了具體的自殺步驟，認為相關題目設計得不夠妥當。

報道指，教育部日前對政協《關於進一步落實青少年抑鬱症防治措施的提案》作出答覆，其中明確將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容，建立學生心理健康檔案，評估學生心理健康狀況，對測評結果異常的學生給予重點關注。教育部指出，建立全過程青少年抑鬱症防治服務、評估體系。

對於事件，長寧區教育局周五表示，經初步核查，長寧區未成年人心理健康輔導中心和長寧區教育局相關科室對問卷內容審核把關不嚴，引發學生困惑和家長擔憂，對此致以誠懇的歉意。

當局又指將進一步調查處理，並吸取教訓、舉一反三、嚴格管理，密切家校溝通，共同守護好學生的身心健康。