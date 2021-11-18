上海長寧區中小學問卷調查列明輕生方法　是調研抑或鼓勵自殺？

上海長寧區傳出有多間中小學的調查問卷中，包含諸多與自殺相關的題目，例如「最近一周，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」。不少家長認為類似問法不夠妥當。

今日（18日），當地某小學證實有類似的調查問卷，並透露是長寧區統一調查。長寧區教育局未有回應事件。



知情者透露，近期長寧區多間中小學都給學生做了類似的調查問卷，逾120條題目中有近40條與自殺相關。

網傳記錄顯示，在一份調查問卷中，第66題為「你最近一周希望外力結束自己生命，即有『被動自殺願望』的程度如何？」；第89題為「最消沉、最憂鬱的時候，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」。

有家長稱，問卷中的部分問題誘導性強，內容偏負面，還描述了具體的自殺步驟，認為相關題目設計得不夠妥當。另有人表示，作為學生家長並不知道問卷內容。對此，長寧區江蘇路第五小學工作人員已證實有類似的調查問卷，具體情況需等待官方通報，「相關情況還在處理，（調查）是長寧區統一的」。

教育部日前對政協《關於進一步落實青少年抑鬱症防治措施的提案》作出答覆，其中明確將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容，建立學生心理健康檔案，評估學生心理健康狀況，對測評結果異常的學生給予重點關注。教育部指出，建立全過程青少年抑鬱症防治服務、評估體系。