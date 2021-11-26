Canada Goose涉虛假宣傳　超詳細官方文件獲讚「羽絨服購買指南」

著名加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）早前因虛假宣傳被上海黃浦區市場監督管理局行政處罰，罰款45萬元（人民幣．下同）。

官方媒體近日公布該案的行政處罰決定書，由於有詳細說明調查過程、細節，甚至具體列出相關處罰理據，引來不少內地網民圍觀，不但大讚局方的執法水準，更笑稱其該決定書儼然是一份羽絨服的購買指南。



上海黃浦區市場監督管理局對Canada Goose作出行政處罰。（微博）

據決定書指出，當事人是被投訴舉報有使用絕對化用語和格式條款的行為，包括旗艦店首頁宣傳內容有「……被譽為『最佳越野夾克』」、「涉及已損壞或已經使用過的商品，若因質量問題退貨，如有必要需經權威質檢部門或者CANADA GOOSE質量部門鑒定，CANADA GOOSE保留最終判定權」等文字內容。

決定書提到，當事人所採購的羽絨為加拿大Hutterite白鵝絨和加拿大Hutterite白鴨絨，所使用的鴨絨填充物蓬鬆度分別為625（美國標準）和750（美國標準），所使用的鵝絨填充物蓬鬆度分別675（美國標準）和800（美國標準）。不過，經向中國羽絨協會及上海服裝行業協會相關專家了解，羽絨的保暖性能是與羽絨的蓬鬆度及絨子含量直接相關，其受鵝、鴨的生長周期影響，生長周期愈長、羽絨成熟度愈高，保暖性愈強，「換言之，在禽鳥品種相同的情況下，羽絨的品質和禽鳥的成熟度有關，和產地、氣候無關」，是故強調「Hutterite」產地來彰顯羽絨的保暖性無事實依據。

行政處罰決定書詳細說明調查過程、細節，被內地網民笑稱其儼然是一份羽絨服的購買指南。（視覺中國）

此外，決定書稱，就羽絨的保暖原理而言，羽絨纖維良好的保暖性能來源於其獨特的分叉結構，能夠封鎖空氣，「因此，羽絨所儲存的空氣愈多，其導熱系數愈接近空氣，保暖性能愈好」。然而，當事人所銷售的大部分商品，並非使用保溫性能更加出色的高蓬鬆度鵝絨，而是使用蓬鬆度較低的鴨絨，蓬鬆度625的鴨絨產品佔所有產品的69%。更何況，蓬鬆度自測試以來最高達到1000，蓬鬆度800的羽絨可認為是高品質的羽絨，也不能稱其為「最保暖的加拿大羽絨」。

決定書表示，當事人在缺乏事實依據及調查研究的情況下，聲稱其所銷售的產品所用的羽絨混合材料是「均含有Hutterite羽絨，這是優良且最保暖的加拿大羽絨」，與實際情況不符，同時會對消費者的購買行為產生實質性影響，構成虛假廣告行為。

另一方面，決定書更有具體列出作出處罰的每一項理據，亦有說明按一般幅度處罰以及從輕處罰的原因，同時詳述所適用的法律條文。