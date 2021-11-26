擁3房價值逾2千萬仍送外賣　廣西漢不靠收租改變「好吃懶做」形象

廣西南寧一名外賣員近期成為網絡熱話，皆因他除了外賣員的身份外，還家有3棟樓，價值2000多萬（人民幣．下同）。明明可靠收租過日子，但他仍堅持送外賣，靠着這份工作，曾經在家頹廢數年的他成功改變他人對其「好吃懶做」的看法。



這名男子名為梁一飛，目前是某外賣平台南寧朝陽站的站長，其家住新陽路南一里的上堯村，擁有有一棟4層、兩棟5層的自建房，合共有50多個房間對外出租。按照商品房的價值回遷計算，3棟房價值超過2000萬元。梁一飛介紹，從前，每月的租金可達兩三萬元，可現在受疫情影響，平均每月在1.5萬元左右。對於網上有「包租公」的稱號，他感到有點不好意思，「我有個姐姐，已經出嫁了。租金也不全歸我，還要給父母一些」。

其實，梁一飛並不是一直在送外賣，18歲中專畢業後，他曾在品牌服裝店做售貨員，後來在2011年更毅然辭職自己創業，開了家服裝店，只是受電商衝擊，短短一年就倒閉。隨後他又陸續做過銷售或保險，但都未能堅持，後面索性頹廢地留在家啃老，且一待便是3年，期間靠着父母每月給的三四千元生活費上網打遊戲，雖然長輩有輪番勸其振作，但都無功而回。對於當時的狀態，他現在回想起來也覺得不可思議。

直到2016年3月，有村民問他願不願意做外賣員，在想着反正也沒事做下，他便去報名。剛開始時，沉重的工作量令梁一飛十分累，曾想就此打退堂鼓，可最後還是堅持了下來，並成功競聘站長一職。靠着這份持續至今的堅持，梁一飛改變了自己在村中老人口中「好吃懶做」的懶漢形象，現時老人們都會主動和他打招呼，甚至會介紹自己子女到外賣站工作。