因餐點未送到獲「差評」　南京外賣員登門殺害女顧客及同事

江蘇南京一間餐廳的19歲女員工及21歲男經理，上周三（10日）下午雙雙遭外賣員殺害。根據女子家屬描述，這宗事件的起因，是該女的朋友為其點了一杯奶茶，但她遲未收到，於是朋友給外賣員留了「差評」，結果激怒外賣員。



女死者的哥哥許先生表示，事件緣於11月8日該女的朋友為其點的一杯奶茶，結果該女認為該外賣員送到的奶茶「沒有送到本人手中」，於是朋友便在手機上為外賣員留下差評。結果，外賣員當晚致電該女威脅，並登門試圖攻擊對方，遭男經理阻擋才作罷。

南京一名外賣員因不滿「差評」，將年僅19歲的女顧客及其同事殺害。（示意圖／資料圖片）

當晚事發後，該女向外賣平台投訴。10日上午，許先生的妹妹接到外賣客服對外賣員的處理結果，稱會將該外賣騎手的訂單量減少，並給他降級。該女當時向客服回應，稱其訴求是要求涉事外賣員鞠躬道歉，便會刪掉差評。當日下午，該女及男經理在店內遭外賣員殺害。

對於外賣員為何將門店經理一同殺害，許先生稱其他並不知情。「警方已經在處理，具體的情況我們也不知道，還要等警方通報，我現在也還沒有見到我妹妹。」許先生說，目前，行兇的騎手已被警方抓獲，事發店舖也已經關閉，暫停營業。

事件引起內地網民熱議：

「這名外賣騎手未免過於殘忍，因為一個差評害了兩條人命」

「外賣騎手都不容易的，千萬別得罪底層人，畢竟光腳的不怕穿鞋的。」

「希望相關部門出台的相關的條例，對這種平台不合理處罰規則進行整飭」

