北京漢多次用類似手段食霸王餐　自行「加料」涉敲詐勒索被警刑拘

據《新京報》報道，北京一名男子為食霸王餐，多次在外出就餐時自行「加料」，製造餐廳存在食安問題的假象，並以此向店家索要賠償。近日，北京朝陽警方以涉嫌敲詐勒索，將該男子刑拘。



為達用餐免單、索要「治療賠償」等目的，今年以來，北京的郭姓男子先後6次於餐廳用餐時，自帶蟲子並趁店家不備，加入食品中，惟郭男最後一次作案時卻成為「翻車現場」。郭男近日在某火鍋店用餐時，發現菜中有蟲遂要求店家賠償，雖然店家懷疑蟲是郭男自己攜帶並放入菜中，但表示願意打折，郭男卻拒絕結賬。雙份因此產生激烈爭執，郭男報警處理。

北京朝陽警方抵達事發火鍋店時發現，郭男在火鍋中吃到的蟲為鼠婦蟲，又稱「潮濕蟲」，該蟲常年生活在陰暗、潮濕角落，極少出現在新鮮乾淨的肉、菜中，更不會出現在火鍋這種周邊溫度較高的區域。警方因此翻看火鍋店內閉路電視，發現菜中有蟲實際上是郭男故意為之，而非店家錯誤。鐵證如山下，郭男只好無奈承認自己所作所為，並指自己是為了達到食霸王餐以及勒索店家的事實。

審訊過程中，警方發現郭男自今年以來曾先後6次，以類似手段進行上述行為。故以涉嫌敲詐勒索，將其刑事拘留，案件目前正進一步審理中。據了解，《中華人民共和國刑法》第二百七十四條規定，犯敲詐勒索罪，數額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑。