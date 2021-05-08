杭州漢不滿被「戴綠帽」　騙奸夫到家中暴打敲詐再報警謊稱妻遭姦

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-08 14:00

浙江杭州一名劉姓男子近日報案，稱其徐姓妻子在家中被一名陌生男子強姦。不過警方調查後發現事有蹺蹊，經盤問，得知原來一切只是劉男瞎編，事源他發現自己被「戴綠帽」後怒不可遏，於是把奸夫騙到家中算帳，並打算敲詐，結果敲詐不成後決定報假警。目前劉男因敲詐勒索已被錢塘區警方依法刑事拘留。

事發於周一（3日）下午，劉男向警方聲稱自己在家睡覺時，突然聽到妻子在隔壁房尖叫。他馬上去查看，結果看見一個陌生男子裸着上半身趴在妻子身上，於是他上前猛打男子一頓並且報了警。雖然徐女亦承認自己被姦，不過做筆錄時，警方仍發現疑點重重，於是抓住幾個細節盤問，終於令劉男招認自己謊報案情。

原來，劉男與徐女結婚幾年後感情生變，今年3月，徐女結識了一名馬姓男網友，受後者風趣幽默的表現吸引，二人相約「奔現」。周一早上，劉男看到妻子手機上馬男發來的訊息，懷疑自己「被綠」，於是假裝妻子的口吻約馬男來家中玩，之後得以從對方的回應證實自己的猜測。劉男當即怒斥妻子出軌，並讓她在他們算帳期間安靜待在房間。

劉男因敲詐勒索已被錢塘區警方依法刑事拘留。（錢江晚報）

下午約3時，劉男見馬男到場後對其施以一頓暴打，隨後帶其到妻子房間，當首她面再怒打。馬男一開始對與徐女的關係拒不承認，後才在鐵拳之下服軟。之後，劉男開始敲詐勒索，向馬男稱「如果拿不出10萬，就把你腳趾頭剁了」，還要求妻子和對方脫衣服再「演一遍」供他拍片，惟二人都不配合。其後劉男還想讓奸夫簽下字據，承認和妻子發生關係，被自己捉姦在床等。最終，這場鬧劇以劉男報假警這一荒誕橋段結束。

（錢江晚報）