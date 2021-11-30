廣州高校315人現腹瀉嘔吐症狀　18名學生確診為諾如病毒

自11月27日起，廣州科技職業技術大學相繼有315人出現腹瀉、嘔吐等症狀。截至周二（30日）12時，校內已有18名學生確診為諾如病毒（Norovirus）。



校方指，11月27日起陸續有學生出現腹痛、腹瀉、嘔吐、伴隨發熱等症狀。截至30日12時，校內已確診為諾如病毒陽性學生患者18人。校內有自感不適症狀的共315人接受隔離（含已確診的18人）。經過治療，目前18位確診學生症狀已消除，仍需隔離觀察72小時。

校方表示，情況發生後，校醫室醫生根據疫情防控要求，指導學生到相關醫院進行診治，學生隨後前往駐地醫院診治。經緊急排查，學生用餐食地點較為分散，涉及校內飯堂七個檔口及校外多間餐廳。

校方又指，經白雲區疾控中心對學校飯堂食品進行抽檢，校內飯堂食品未出現食品不安全問題。目前，學校已按傳染病防治應急預案要求，立即成立工作專班，控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群，全力確保學生平安健康。

據本港衛生署網站顯示，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染。諾如病毒發病症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒等。病患若補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1-3日內自行痊癒。