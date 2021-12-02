珠海荒涼島轉型國際音樂休閒　全網徵名得獎者獲「終身島主權益」

珠海近日為「三角島」全網徵名，推出「珠海國際音樂休閑島案名徵集活動」，最高的「優勝獎」，得獎者可獲得5萬元（人民幣．下同）獎金及終身島主權益，後者包括有個人免費每年5晚標准大床房住宿，以及每年5次水上項目消費，每年總消費額度最高5000元。



據介紹，三角島地處於粵港澳大灣區幾何中心，過去是一座荒涼島。在2011年4月12日，國家海洋局向社會公布中國第一批開發利用無居民海島名錄，三角島名列其中。2017年2月，珠海九洲控股集團有限公司全資下屬公司珠海九控藍色海洋旅遊發展有限公司獲得三角島旅遊開發使用權。

內地傳媒報道，三角島是國內首個采取「公益+旅遊」開發模式的項目，也是全國首批以市場化方式轉讓無居民海島使用權的示範項目。經過數年修復建設，三角島生態修復工程初見成效。根據三角島的建設規劃，全島劃分為海島碼頭區、主題活動區、文旅配套區、靜謐休閑區、海島後勤區，並以音樂場所、度假休閑場所、海洋海島科普基地等多種類型共35項業態。

主辦方表示，此次徵名活動不僅是全網為三角島徵集名字，也希望通過徵名的形式，攜手社會各界共同開啟三角島發展新篇章，助推三角島打造新形像。徵名的格式為「珠海XXX國際音樂休閑島、簡稱XXX島」，創作部分字數限定3個字以內，要求簡練新穎，具有唯一性、獨特性、延伸性和文化力強、傳播力強。投稿作品可以用中文、英文、數字表達，且必須附有100字以內的文字說明。