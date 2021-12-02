上海女大生痛斥遭男同學佔座　卻意外牽出涉偷盜的「耳機門」事件

近日，位於上海的華東理工大學因一次學生佔座事件而受到注目，事件原屬女學生公開指摘男學生在餐廳佔了她原本佔了的座位，後來卻有大反轉，女事主涉拿了男學生貴重的耳機卻沒有如實告知，遭到網民聲討，事後還要賠償1400元（人民幣．下同）。



在內地大學校園的圖書館、餐廳等場所，用自己物品佔座是十分普遍的事情。日前，上述女學生到學校餐廳吃飯，並用書放在一個座位上後去窗口買飯，詎料另一男學生也放了自己的物品在這個位置的相鄰座位上。女子回來就餐時沒有多想，吃完就走，結果不慎把該男學生的充電線一併帶走，隨後就在校內表白牆發聲，讓男方到指定地方領取充電線，別到時候說她偷東西，還順便對男方痛斥一番，說其佔座行為令人噁心，給華東理工大學的男性丟臉等。

面對咄咄逼人的指控，男學生隨即反駁，稱自己並沒有佔她的座，而是把物品放在了其右邊位置，質疑並不是整個食堂都屬於她一人，又透露自己除了充電線，連耳機也不見了。而當男方經第三方轉問女方是否拿走耳機時，女方矢口否認，強調她拿的是自己的榮耀耳機，可這立即遭到網民質疑，認為女方如此強調是榮耀耳機，說明她是知道男方耳機是什麼品牌的。

後來，經過校方調閱閉路電視查證，女子確實同時拿走了男方的耳機與充電線，但是卻沒有告訴男方去認領耳機。而女方亦改口，稱確實拿了他的耳機，但是不小心放在衣服中泡水了，且強調她當時因為剛分手心情不好，所以就沒有注意到拿了別人的耳機，自己不是故意的。可沒多久，又有網友爆出疑似男方遺失的價值1999元的蘋果耳機的連接記錄，以此反映女方曾連接過，也就是用過耳機，並質疑女方的行為涉及偷盜。

雖然最後女學生賠了償，希望外界不要再討論這件事情，校方也作出了懲罰，但隨後因傳出女事主已獲保研，令多名學生不滿，更公開舉報學校高層領導，反映此前學校也發生過多次男生偷竊事件，惟學校均進行了開除處理，沒有保留情面，相反是次女事主卻只是處分了事。事件最後亦演變成性別對立事件，據知情人士透露，面對網民群起而攻，涉事女同學還抑鬱了。