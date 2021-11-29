內地高校接連發生廁所偷拍事件　輿論關注涉黑色產業鏈

近日內地高校發生多宗校園偷拍事件。西南交通大學日前對在女廁偷拍的男學生處以退學處罰，並將涉事男生交由警方處理。



西南交通大學11月29日通告顯示，11月20日上午11時，該校一名男生進入犀浦校區3號教學樓5樓女廁偷拍，涉事男生已交由警方調查處理。

通告指，鑑於該生所犯錯誤性質惡劣，影響極壞，經學校研究決定，勒令該生退學。學校將進一步加強道德法制教育，對於違法違紀人員，將依法依規嚴肅處理。

近期內地高校密集發生多宗偷拍事件。據《南方都市報》報道，11月18日，一份落款為河北大學學生處的情況通報顯示，該校發生一宗男生擅自進入教學樓女廁騷擾他人事件。

根據公安機關調查結果，學校決定給予涉事學生留校察看處分。事發後，涉事男生被指將相關偷拍照片上傳至境外網站並牟利，令此事再進入熱搜。11月20日，河北大學工作人員表示，學校對此事一直在關注和處理。

11月19日，天津中醫藥大學一名男生進入女廁偷窺被現場抓獲。據該校學生處當天通報，依據公安機關反饋的調查結果，學校研究決定給予該生退學處理，並將進一步加強校園安全隱患排查，加大學生法治教育力度，對違紀違法學生嚴肅處理。

11月13日，據中國礦業大學通報，一名學生到女廁偷拍，被當場抓獲，學校給予了留校察看的處分。

高校相繼發生此類案件，在社會引發較大關注。網友憤慨的同時也有不少人聯想，高校廁所偷拍事件背後是否牽扯違法黑色產業鏈。