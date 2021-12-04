陝西女210元網購香菇栽培書　到貨赫見定價僅3.6元　客服：絕版書

陝西西安一名謝姓女子日前於網上購物商城「噹噹」下單購買一本名為《香菇栽培技術》的書，其在平台上標為原價669元（人民幣．下同），折後210元，客服還強調這本書是絕版。可是當謝女收到快遞並拆開後，卻發現這只是一本定價僅3.6元、幾十頁薄的書，「我感覺這就是欺詐」。



謝女近期有投資香菇栽培的計劃，遂準備相關資料學習，經推薦得知《香菇栽培技術》一書後，她便於上月26日在噹噹App上下單購買。之後，她接到客服的電話，對方稱該書只剩最後一套，九成新，還強調其是絕版，之後還會升值，她買了就是賺到了，但並沒告知書的實際價格。而謝女想着買書是為了學知識，新舊都無所謂，就同意發貨，算上運費，她實際付款220元。

原以為書會是厚厚的一本或一套，但當謝女周四（2日）收到快遞並拆開後卻非常詫異，不但書的封面有明顯折損痕跡，實際頁數只有83頁，翻到背面更赫見定價只有3.6元。謝女隨即聯繫了客服，對方回應指中途有告知書有折舊，而關於價格的問題他們不管。她之後通過12315平台投訴，客服再回稱可以申請退款，但從投訴到申請退款，客服一直未解釋為什麼會出現價格不符的情況，令她感覺是欺詐。

噹噹客服周五（3日）向《華商報》表示，該書是絕版書，售價會高於定價，商家也說明了情況。記者隨後在噹噹網上查詢到售賣這本書的華峰圖書專營店，發現其仍在出售《香菇栽培技術》，在商品詳情中說明了請注意圖書售價與定價，絕版書屬於特殊商品，因受采購成本限制高於定價銷售。不過在噹噹App和噹噹微信小程序上搜索該書店時，《香菇栽培技術》商品詳情界面只說明書的基本信息和內容介紹，並未提及是絕版書，也未提醒消費者注意售價和定價的信息。