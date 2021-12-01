四川男子網購新衣遭「暗針」刺傷　投訴後客服譏諷：可賠15元

四川成都有市民近日穿上網購的風褸外套時，竟被一根暗藏其中的針刺傷。惟客服人員卻認為這是「小問題」，還譏諷到，「到醫院去檢查一下，晚了可能傷口就閉合了。」對此，有內地律師建議，向有關行政部門投訴或向法院提起訴訟。



據《紅星新聞》報道，成都市民白先生雙十一期間在運動品牌迪卡儂（Decathlon）官方網店，花費約400元（人民幣，下同）購買了一件風褸外套。11月28日，當他穿上外套後，手指竟被暗藏在內的針刺傷。

被針刺傷後，白先生即趕到醫院進行傳染病檢查，初步結果未見異常，但醫生就建議他後續仍需繼續檢查。此外，將此事反映給網店客服後，客服人員表示可賠付15元，並譏諷到，「再不去醫院檢查傷口就閉合了」，引發白先生及家人的不滿。

經過進一步投訴後，迪卡儂商家表示願意對白先生賠償1000元，並以此了結此事。不過白先生的家人就認為，商家需徹查針的來源，並支付相關的檢查費用及鄭重道歉。目前，迪卡儂方面正在調查中。

對於此事，有內地律師指，消費者有權就產品質量問題，向市場監督管理部門及有關部門投訴。同時，保護消費者權益的社會組織可以就消費者反映的產品質量問題建議有關部門負責處理，支持消費者對因產品質量造成的損害向人民法院起訴。

亦有內地律師認為，民事訴訟最基本的證據規則是誰主張誰舉證，故對消費者來說，如果能證明這根針出自廠家，那造成的損失該由生產商和銷售商一起連帶承擔責任。消費者最有效的維權就是要具有證據意識，比如保存好購買發票、交付時仔細檢查、發現針傷人後及時拍照或錄像保存視聽證據等。

據了解，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》第三十九條，消費者和經營者發生消費者權益爭議的，可以通過與經營者協商和解、請求消費者協會或者依法成立的其他調解組織調解、向有關行政部門投訴、根據與經營者達成的仲裁協議提請仲裁機構仲裁、向人民法院提起訴訟等途徑解決。