「酵素浴」宣稱減肥美白　實際等如泡澡更會灼傷皮膚？｜醫聊健康

內地近來興起一項號稱能減肥、美白、除濕，甚至治療類風濕關節炎的「酵素浴」養生項目，吸引不少人關注。不過，有內地傳媒暗訪位於成都的「酵素浴」商家，發現不僅宣傳的功效難以證實，甚至可能會灼傷皮膚，對人體帶來危害。



據《成都商報》報道，成都多個商家均在文宣中聲稱，「酵素浴」可以消除疲勞、失眠、便秘等。一商家在店內足足打出了「六大好處」：驅寒除濕、美體護膚、暖宮助眠、排毒養顏、增強免疫、改善睡眠。前去光顧的客人也有不少。上述商家稱，最多時一天接待了20多個顧客，由於接待人數有限，甚至還需要提前排隊預約。

該報記者實際到訪一間「酵素浴」，商家聲稱，在發酵溫度達65℃的池子「埋」上15分鐘，消耗的能量相當於跑步6公里，長期堅持，好處多多。不過體驗整個過程，除了出汗較多外，並未感受到身體上的明顯變化，且手臂上還出現了紅白相間的斑紋。對此，工作人員稱這是因為身體「毒氣堵起了，所以才會產生一些一痘痘或者紅白相間的寒濕紋，這都是正常的。」

但經醫生判斷，這些斑紋屬於高溫灼傷所致的痕跡。醫生認為，「酵素浴」帶來的效果類似於泡澡。且由於「酵素浴」的溫度太高，很有可能出現皮膚被灼傷的情況。如果皮膚有傷口，還有可能引發被感染病菌的嚴重後果等。

成都市第一人民醫院治未病中心主治醫師郜婕建議，使用燙傷膏加以護理。「泡酵素浴相當於蒸桑拿和泡熱水澡。不過酵素浴的溫度太高，因此對人體皮膚黏膜會帶來被灼傷的風險。」醫生指出，泡酵素浴實際上相當於蒸桑拿和泡熱水澡。酵素本質是一種酶，而這種大分子物質是無法突破皮膚屏障進入人體的。

三六三醫院營養科營養師盧蕾表示，酵素並不能加快代謝從而幫助減肥，一些消費者之所以出現體重減少的情況，大部分是人體流汗所導致的體重減輕，只要後期補充水分，這部分體重就會恢復。

「酵素浴」能除濕排毒嗎？盧蕾指出，排濕不能簡單地看作出汗，市面上很多商家偷換了概念，把中醫中排濕排寒的複雜體系簡單化。而且「排出的是水分並不是體內毒素。」