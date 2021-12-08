亡妻成冷凍人待復活　夫交新女友遭批「很渣」：我七老八十怎麼辦

49歲的肺癌患者展文蓮於2017年被放入零下196°C的液氮罐，成為中國首例接受人體全身冷凍術的人。其現年53歲丈夫桂軍民曾表示，希望未來的醫學可以治好她，也期待能跟妻子重逢。

不過桂軍民早前接受媒體採訪時提到自己已有新戀情，並表示「我是個人，有正常的想法和正常的慾望」，這些說法遭部分網民批評「很渣」。

桂軍民最新回應稱，「我的妻子我依然愛著她。但是我現在沒有這個條件」；又指近年身體變差，而生活還是要繼續，「我七老八十了怎麼弄，我身邊連個人都沒有？」



據早前報道，桂軍民與山東銀豐生命科學研究院簽訂合約，使展文蓮成為「生命延續計劃」的志願者。2017年5月8日，49歲的展文蓮因肺癌臨床去世後，被實施「急救」措施，接入心肺復蘇儀，進行長達55小時的全面降溫，保證細胞存活。

展文蓮的身體被冷凍並放進零下196°C、容積2000升的液氮罐內，成為中國首例冷凍人。這樣做的目的，是期待未來醫學科技發展後，可以「起死回生」。

桂軍民與展文蓮年輕時的合照。（《澎湃新聞》）

由於桂軍民的癡情曾蔚為佳話，他坦承有新戀情後，外界有聲音批評他「渣」。對此，桂軍民回應「我們現在得接受這個現實，她人暫時是醒不過來，我能不能活30年還不好說，我是個人，我有我正常的想法和我正常的慾望，我不能傻到看不到任何的結果還在那死守」。他表示希望活在當下，也會繼續抱持美好的想法，希望有生之年，能再見到妻子展文蓮。

據內媒《新黃河》8日（周三）報道，桂軍民接受最新採訪時表示，「我的妻子我依然愛著她。但是我現在沒有這個條件。如果睡在那裡的人是我，我現在巴不得我媳婦（妻子）趕緊找個人來疼她，因為我不能眼睜睜地看著她受苦」。

桂軍民在妻子過世後獨自一人生活近三年。（搜狐）

桂軍民透露，他的腿因為頸椎手術後遺症有些「不聽使喚」，走起路來比常人慢一些。今年他又驗出患上冠心病，他意識到自己還有母親、兒子，生活還是要繼續，「我七老八十了怎麼弄，我身邊連個人都沒有？」

桂軍民又表示，現在和比自己小10歲的女友還沒有結婚，「但肯定要結婚，因為從我做人方面來說，我總得要給人家一個名分」。他又稱，曾經帶女友去過展文蓮「沉睡」的實驗室，對此他也毫不避諱。