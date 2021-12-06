中國首位冷凍人30年後「復活」　丈夫有新戀情：我是人有正常慾望

49歲的肺癌患者展文蓮2017年完成55個小時的降溫程序，被放入零下196°C的液氮罐，成為中國首例接受人體全身冷凍術的人。其丈夫桂軍民表示，選擇冷凍是希望未來的醫學可以治好她，也期待能跟妻子重逢。



四年過後，桂軍民在4月接受媒體採訪提到自己有新戀情，面對外界有批評認為「他很渣」，他日前回應表示「我是個人，有正常的想法和正常的慾望」，桂軍民認為得接受妻子短期醒不來的現實，「我能不能活30年還不好說。」



2017年5月8日，49歲的展文蓮因肺癌臨床去世後，被實施「急救」措施，接入心肺復蘇儀，進行長達55小時的全面降溫，保證細胞存活。展文蓮身體被冷凍，被放進零下196°C，容積2000升的液氮罐內，成為中國首例冷凍人。

合約簽訂的時間為30年，沒有辦法保障展文蓮能夠甦醒。當時53歲的展文蓮丈夫桂軍民認為冷凍就還有復活的希望。在妻子冷凍後，桂軍民的兒子也去外地工作，桂軍民透露自己「常常一個人在沙發睡著，手機也沒電，朋友都十分擔心」。

桂軍民在妻子過世後，開始整理妻子相片和檔案，放入電腦保存。他提到，自己會把每年大事以及他跟家人發生的事情記錄下來，希望妻子甦醒的時候能看見，也能彌補三十年的空白。桂軍民說，「2017年凍起來，30年後我都80多歲了，妻子醒過來後還是40多歲，這段時間她全都是空白的，總要人給她補回來」，他提到，其實想到妻子復活也「挺可怕的」。

去年6月，桂軍民他的學生給他推薦了一個對象，桂軍民稱對方十分勤快，兩人還在磨合，在外地的兒子因無法照顧桂軍民也十分支持這段戀情。桂軍民透露，未來可能會再結婚，「但對方必須理解我，接納我對上一段感情的執著」。

桂軍民在妻子過世後獨自一人生活近三年。（搜狐）

由於桂軍民的癡情曾蔚為佳話，在他坦承有新戀情後，外界有聲音批評他「渣」。對此，桂軍民回應「什麼叫挺渣的，我們現在得接受這個現實，她人暫時是醒不過來，我能不能活30年還不好說，我是個人，我有我正常的想法和我正常的慾望，我不能傻到看不到任何的結果還在那死守」他表示希望活在當下，也會繼續抱持美好的想法，希望有生之年，能再見到妻子展文蓮。

據了解，目前世界上可以獨立完成人體冷凍程序的機構只有4家，位於山東的生命科學研究院，是整個亞洲的唯一一家。很多人進行人體冷凍，2017年至今，中國已有10位冷凍人成功冷凍，「住進」液氮罐裡，最小年僅13歲。