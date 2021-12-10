港星北上｜Twins自曝二人已移居上海　正繳社保金為買房賺積分

不少香港藝人近年都轉戰內地發展，繼有消息指楊千嬅已於今年4月移居上海後，Twins近日亦在內地訪談節目中透露，兩人目前均在上海生活及工作，並稱自己有繳納社會保險金，希望今後大部分時間都在內地。



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Twins在周三（8日）播出的，內地訪談類節目《魯豫有約》中稱，兩人目前都住在上海，其中阿Sa已居住半年、阿嬌則已有一年。

二人還在節目中說，其實不少香港藝人都居住在上海，包括楊千嬅一家、陳小春一家、佘詩曼、鄭希怡和女兒，這些藝人的小孩都在上海讀書。此外，在節目中，二人的經紀人霍汶希也說，自己和女兒、容祖兒都在北京生活。

被問到有否在上海買樓時，二人指目前居住的房子是租的，並表示正在繳納社保金，只能買二手房，因為「繳完社保金我們分數（積分）也不夠」。據了解，上海的限購政策規定，外國籍或港澳台同胞提供滿一年的勞務合同，可購買一套住宅房。

另外，二人還稱目前的想法是今後大部分時間都在內地，阿Sa坦言，「現在是這樣想的，但不清楚之後會不會變。」

對於Twins二人透露自己在上海生活一事，有內地網民表示：

「香港的明星大多數都跑內地發展了，棒啊」。



「加油，一直很喜歡她倆」。



「人家只是沒社保，跟你沒錢不一樣」。



「內地對港澳台真是好，繳一年（社保）就可以買了」。



「這個真的很真實啊，明星也是和我們普通人一樣」。

