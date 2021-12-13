28歲留美海歸迷戀古龍小說　研究「納米光學」獲聘武大教授兼博導

1993年出生的留美海歸博士後王勝，主要致力於研究「納米光學」，透過操控納米積木中原子的排布，來「控制納米世界」。今年11月，年僅28歲的他受邀到武漢大學擔任教授兼博士生導師。



據武漢大學官方微信公眾號報道，王勝是一個古龍小說的忠實粉絲，談及古龍作品時滔滔不絕，令人們很難聯想到他從事的研究「納米光學」，以及「985名校教授、博士生導師」的身份。

報道介紹，2010年，王勝考入中國科學技術大學物理系。憑借天賦和努力，大四那年，他獲得了科大本科生最高榮譽獎學金——「郭沫若獎學金」。畢業後，他到美國加州大學伯克利分校攻讀博士學位，研究納米光學，此後再到美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory，LANL）。

根據報道，人們研究和開發納米技術的目的，是要實現對整個微觀世界的有效控制。王勝所研究的方向，就是在納米尺度研究凝聚態物質的非凡特性。王勝致力於在納米尺度探測和操控凝聚態物質，僅僅花了7年就在納米光學領域取得多項重要成果。

報道指，今年11月，王勝受邀帶着系列重要成果，全職加盟武漢大學物理科學與技術學院，擔任教授、博士生導師。接下來，他打算建設一個綜合性掃描探針表徵平台，實現在納米空間尺度、皮秒到飛秒時間尺度探測物質的光學特性和動態過程。