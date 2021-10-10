教育雙減｜教職競爭白熱化 　深圳中學面試教師者博士佔逾半

內地貫徹「教育雙減」政策後，新一屆招聘季的教師崗位應徵趨於白熱化。北京師範大學生物學碩士研究生緱曉雪近日參加一場深圳四間中學的教師崗位面試後，稱進入生物科面試的有7人，當中博士超過一半，學校最後選擇了4人，當中3人是博士。她還獲悉，化學科參加面試者全都是博士。



據央視財經報道，緱曉雪是北京師範大學生物學碩士研究生。為了準備今年的秋季招聘，緱曉雪暑假也沒有回家。緱曉雪表示，競爭是非常激烈的，除了應屆生，不少原本是教培機構的從業人員，也加入到今年競爭教師相關崗位的大軍當中。這讓原本激烈的競爭更加白熱化。

深圳教職競爭白熱化，中學面試教師者中，許多人為博士學歷。（視覺中國）

《21世紀財經報道》指出，近幾年，大量清華、北大等名校的博士、碩士畢業生湧入教師隊伍。深圳中學介紹，2020年共有66名畢業於世界頂尖學府的新教師加盟。據悉，所有新教師均為碩士及以上學歷，其中博士及以上學歷佔比超過40%。按新教師的畢業院校來分，清華大學和北京大學畢業生佔半數。另一個新的趨勢是，名單中出現了愈來愈多牛津、劍橋等海外名校畢業生。

深圳中學被稱為深圳「四大名校」之一，早在2019年，其公佈的擬招聘35名教師名單就顯示，清華、北大的畢業生有20人，還有1人畢業於哈佛大學，其中32人是碩士或博士研究生。

報道指，這大致可以被視為名校畢業生大規模進入深圳中小學教育的一個開端。在2019年的深圳龍華區公辦中小學教師招聘中，最終來自全球62間大專院校的491名青年脫穎而出，其中76人來自清華或北大。2019年10月，深圳南山外國語學校（集團）高級中學發布2020屆畢業生擬聘名單，20個被取錄者中，亦有19人畢業自清華和北大。

針對「雙減」的實施情況，據教育部官方透露，今年5月至7月，各地共組織責任督學27.5萬人次，到24.8萬所學校開展督導，基本實現了全覆蓋。（視覺中國）

類似情況也發生在廣州。今年5月，廣州25間中小學公開招聘編制內教師，88%的學校只招收碩士或博士研究生。9月新學期，廣東實驗中學入職的26名新教師中，14位來自清華或北大，其中有7位北大博士、6位北大碩士、1位清華碩士；華南師範大學附屬中學新入職的40名教師中，有9人是來自北大、清華、港中大、維多利亞大學等學府的博士及博士後。目前，廣州市執信中學教師隊伍中有博士9人、碩士128人，佔教師總數的近43%。

報道指，近年來廣州教師招聘學位增加、教師待遇提升，大規模、高層次的教師招聘正成為常態。廣州市第一中學校長胡革新表示，教師是學校發展的第一資源，有好老師才會有好教育，未來三年，該校期待博士、碩士分別佔教師總數的10%、50%以上。