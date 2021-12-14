最美記者︱央視王冰冰頻成研究對象　學界：顏值崇拜恐致新聞失焦

內地央視女記者王冰冰素有「最美女記者」之稱譽，擁有一副天使面孔的她猶如鄰家妹妹般親切，令其這兩年持續走紅，並成為業界現象級人物，甚至成為學術研究對象。據澎湃新聞報道，關於王冰冰的研究論文已有多篇，其中有研究指出，在融媒體環境下，出鏡記者王冰冰不再是單一的符號，而是有個人主觀意識的新聞帶入者。但研究也指出，出鏡記者轉型過程也面臨一些問題，如顏值崇拜造成新聞失焦等。



公開資料顯示，王冰冰1990年生於吉林省長春市，吉林大學文學院播音主持專業畢業，並於2016年任中國中央電視台吉林記者站新聞記者，曾參與人民空軍成立70周年航空展、長春電影節、2019年中央廣播電視總台春節聯歡晚會吉林分會場等採訪任務。有評論認為，相較於央視其他女主持人，王冰冰長相更加小家碧玉，擁有鄰家妹妹一般的親切感。也有網民親切稱呼其為「國民初戀」、「央視收視密碼」等。

去年9月，央視新聞官方賬號在彈幕影片分享網站bilibili（B站）上傳名為《總台記者王冰冰：「快樂小草」，再也不用擔心會「禿」了》的影片，隨即衝上熱搜榜第一名，播放量超過500萬。同年12月底，王冰冰正式入駐B站成為「Up主」，上傳的首個影片《【冰冰vlog.001】帶大家看看每個冬天我必去的地方》連續多日佔據全站排行榜第1名，其也儼如「網紅記者」。

持續走紅下，王冰冰成為業界現象，對於其走紅的原因，甚至惹來了學界關注並加以研究。其中，福建廣電集團旗下期刊《東南傳播》雜誌於近日發表論文《主流電視媒體出鏡記者的轉型路徑探析——以央視記者王冰冰為例》，其由上海大學博士生導師周宇豪與鄭州大學新聞與傳播學院研究生郭歌共同署名，專門分析了王冰冰走紅的實際路徑。

文章認為，王冰冰之所以在眾多優秀的央視女記者中脫穎而出，離不開其人格化的報導策略。與央視以往莊重、嚴肅的記者形象有別的是，王冰冰針對用戶多維需求重塑職業畫像，破除刻板印象之壁壘，將傳統記者職業身份去魅，重塑了萌態的新聞感官，迎合了新媒體平台用戶的審美需求；其成功出圈提供了主流電視媒體出鏡記者年輕化轉型的一種可能性，但是不可否認的是，她能打入年輕群體是多種合力共同作用的結果，而非一己之力。

文章續指，出鏡記者的成功轉型，為主流電視媒體帶來了可觀的收視數據，轉變了用戶以往對其單一的媒介形象，惟過程中也面臨一些問題，包括顏值崇拜下的粉絲文化熱潮造成新聞失焦，用戶注意力發生偏移；新平台極具互動性的實時彈幕消解新聞的嚴肅性，用戶逐漸成為娛樂的附庸；出鏡記者私人話題擠佔公共話語空間，理性對話的意義不復存在。

文章總結，主流電視媒體在利用出鏡記者粉絲資源紅利，搭建品牌IP的同時，也要要求自身和出鏡記者堅守媒介的道德與底線，充分發揮媒介的社會功能。首先電視媒體要嚴格把關，防止飯圈文化滲入主流媒體，不能讓顏值主義消解新聞議題的嚴肅性；營造理性的公共話語空間，引領用戶理性思考，回歸新聞本質。其次，出鏡記者堅持正向的價值導向，積極引導輿論，不能為迎合用戶需求而盲目跟風；做好心理調整，理性看待名利，堅守新聞專業主義。

而除了上述文章，內地還有多篇有關王冰冰的論文，如重慶大學新聞學院趙霄宇在《傳統媒體記者網紅化現象的成因及影響探析——以央視記者王冰冰走紅現象為例》一文，分析以中央廣播電視總台為代表的央媒積極打造記者網紅人設的原因，包括傳統媒體迎合消費社會趨勢，模仿律作用下借鑒自媒體轉型，用意識形態詢喚受眾主體性等。

福建師範大學傳播學院的郭小雪、曾抒羽在《媒介融合背景下主流媒體記者媒介形象的轉型——以央視記者王冰冰在Bilibili的走紅為例》一文，則認為王冰冰走紅是發揮自身優勢、主流媒體和網絡平台支持、受眾主動傳播三者合力的結果，是央視探索年輕化表達的成果，期間央視結合傳統媒體特有的優勢，充分挖掘年輕受眾媒介使用習慣，為其他主流媒體在內容傳播的創新上提供了可參考的策略。

此外，浙江傳媒學院國際文化傳播學院的石玉婷、黃鳴剛在《淺析新媒體時代傳統媒體「網紅記者」的打造——以央視新聞記者王冰冰為例》一文指出，目前網紅大致可分為在各大直播平台的「解悶網紅」，以及以優質內容分享為主的「解惑網紅」，而網紅記者作為一群依附於互聯網技術平台、收穫大量關注、並且具有媒體專業素養的記者，則可能是未來媒體融合發展中媒體專業人才品牌塑造的新路徑。