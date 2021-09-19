「央視最美記者」王冰冰激罕素顏照曝光　年過30卻清純如女中學生

在內地有「最美記者」封號的央視記者王冰冰，因為溫柔清新的氣質、甜美的笑容，以及高挑的身材，讓不少網友留下深刻印象，更因此擁有很多粉絲支持，近日在節目中難得卸掉妝容，以素顏模樣入鏡，讓人看到她的另外一面。



王冰冰平時妝容不算厚重，透過淡妝可以看得出來底子很好，這次因為節目中要潛水的關係，為了呼應保護海洋環境的理念，不使用化妝品及防曬用品，以素顏模樣下水。

點圖放大比較鏡頭前的王冰冰及她素顏的樣子▼▼▼

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卸掉妝容的王冰冰膚色稍微暗了一點，黑眼圈也很明顯，不過除此之外，並沒有什麼特別的瑕疵。

換上潛水服後紮起低馬尾的她，雖然已經超過30歲了，卻帶點學生氣息，整體狀態就算是在央視沒有濾鏡的鏡頭下，依舊清甜可人，獲得網友一致好評。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】