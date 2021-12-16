聽信美妝博主網購30%高濃度果酸　浙江妙齡女自行「刷酸」致爛臉

浙江杭州的20多歲女子小王近日到浙江省人民醫院皮膚科就診，她聽信某美妝博主的推薦，網購30%高濃度果酸，在家跟隨影片自行「刷酸」，結果令臉部灼熱泛紅、結痂、紅腫。

小王並非個別例子，該醫院在最近一年間已接診近百名「刷酸」不當導致不同程度接觸性皮炎的患者，並且以90後、00後為主。



小王在家中自行「刷酸」，結果事後臉部灼熱泛紅、結痂、紅腫。（澎湃新聞）

浙江省人民醫院皮膚科主任陶小華指，所謂「刷酸」是一種化學換膚術，又稱化學剝脫術，將化學制劑塗在皮膚表面，導致皮膚可控的損傷後促進新的皮膚再生。化學制劑的種類、濃度、在皮膚上的停留時間，都會影響換膚的深度。依據化學換膚的作用深度不同，可以分為淺層換膚、中層換膚、深層換膚。換膚作用的深度愈深，效果也越明顯，同時不良反應發生的機率也更大。

小王的情況是「刷酸」刺激導致的「接觸性皮炎」，因30%果酸已是屬於醫用「刷酸」的濃度，有較強的剝脫性、腐蝕性和刺激性。小王的臉部經治療後雖然會有所改善，但仍然有留下色素沉著和皮膚敏感的風險。

陶小華提醒，像痤瘡、閉口粉刺等問題，可以適當的使用酸類，但「塗酸」和「刷酸」並不能視作同一個概念，前者是使用含酸類成分的護膚品，後者則屬於屬醫療行為，必須在醫院進行。事實上，在醫療機構進行「刷酸」治療時，醫護人員會根據患者的實際情況選擇合適的濃度和方案，並可科學觀察和判斷治療中的皮膚的反應進程，在必要時給予干預或適時終止。陶小華直言，絕對不建議自行在家使用高濃度醫用酸產品。