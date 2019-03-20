【偏方害人】杭州女白領為「護肝」狂食醋　胃潰瘍膽汁逆流屙血便

蘋果醋、梅子醋、檸檬醋……如今愈來愈多女性通過食用各類醋來養生保健。36歲的杭州白領李女士就是一個很愛吃醋的人，她聽信網絡偏方「吃醋護肝」，近2個月來無論吃甚麼菜都要用醋蘸一遍，吃完飯後還要把醋一飲而盡。 然而李女士前幾日突然感到胃酸倒流、胃痛，到醫院胃鏡檢查始發現胃潰瘍，大便隱血檢測結果「3+」，還伴隨膽汁逆流。醫生指出，過食酸味會令肝氣過旺，最後損傷脾胃之氣，抑制脾胃功能。

杭州女白領為「護肝」狂食醋，醫生指出春天肝火旺盛，應少食酸味食物。（視覺中國）

李女士說，自己從小體弱多病，工作上稍有壓力就生病，所以尤其重視養生保健，「我上網查起來，說春天要養肝護肝，酸味是入肝的，所以開春就開始吃各種酸的東西。」

剛開始，她只在吃海鮮時加醋，但近段時間就變本加厲，午餐和晚餐都搭配醋碟，連吃青菜都要蘸一下。如果早餐吃的是小籠包或鍋貼等，醋就更不會缺席。除了醋，她還吃了各種酸味的東西。在她的辦公桌上，有一個大容量的保溫杯，裏面是用五味子、冬青、菊花、枸杞等泡的保健茶，酸度完全不輸食醋。工作期間的加餐，別人吃水果或糕點，她則吃自帶的酸棗仁。

醫生建議春季少食酸味食物

李女士幾日前感到胃酸倒流、胃痛，每天要大便4至5次，急忙趕到醫院就診。各項檢查結果顯示，她出現胃潰瘍、大便隱血和膽汁逆流。醫生指出，春天確是養肝護肝的好時節。但春天肝氣旺盛，此時護肝是要養肝，若過食酸味，會讓本就偏亢的肝氣更旺，最後損傷脾胃之氣，抑制脾胃功能。

醫生建議，春季要少吃酸味的食物，而甜味的食物入脾，能補益脾氣，可多吃一些，例如大棗、山藥、紅薯、春筍等。 春天還適合多吃些溫補陽氣的食物，以增強身體抵抗力，抵禦風邪對身體的侵襲。

（錢江晚報）