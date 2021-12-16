男子與人爭執酒吧門口被捅死　上海警方憑一條線索偵破14年前命案

上海浦東新區在2007年底發生一宗命案，時隔近14年後，警方憑藉一條線索鎖定主犯的下落，再通過與其來往密切女子確認身份，終於成功破案。



案發在2007年11月25日晚上，在浦東新區滬南公路的一間酒吧門口，一名男子遭人用刀捅傷腹部，經醫院救治無效死亡。經偵查，死者當時正與朋友參加聚會，期間與他人發生口角糾紛，結果先被2人毆打，後更被持刀捅傷致死。

一名男子在一間酒吧門口遭人用刀捅傷腹部，經醫院救治無效死亡。（影片截圖）

警方事後將涉案疑犯之一的王某濤抓捕歸案，惟主犯王某建已於案發後出逃，下落不明。警方緊緊圍繞王某建的住地、家庭等持續展開偵查，並根據掌握的線索奔赴多省市開展抓捕，然而一直無功而還。

上海市公安局自今年10月起組織開展「礪劍1號」專項行動，專案組通過詳細查閱案卷，逐步對王某建進一步分析、形像刻畫。專案組認定，王某建當年僅得18歲，加上父母離異、自幼由長輩撫養長大，故作案後逃回原籍地潛藏山東臨沂的可能性較大。

王某建於案發後出逃，一直下落不明。（影片截圖）

警方在調查過程中，接獲舉報稱一名30多歲名叫「高飛」的山東臨沂男子，曾無意間向人透露自己在上海殺過人，已在外逃亡多年。雖然警方剛開始時針對「高飛」的資料核查為查無此人，但走訪中發現其實際上有與一名女子來往密切。

警方通過對該女子外圍走訪調查，成功獲得「高飛」現時的生活照片，發現「高飛」與王某建的體貌特征高度相似，年齡亦相符。上海警方在山東警方的協助下開展收網抓捕工作，在山東臨沂的一間公司內，將「高飛」抓獲。經查，「高飛」就是潛逃近14年的王某建。

警方證實「高飛」就是潛逃近14年的王某建。（影片截圖）

王某建交代，為逃避法律制裁，他曾輾轉江蘇無錫、常州等多地，之後一直以流浪漢身份拾荒為生，直至2014年才敢回來山東臨沂。由於害怕公安機關追查，王某建不敢回家與親人見面，只落腳安頓在一條小村。王某建多年來不敢暴露身份，對外謊稱是超生的黑戶，無法申領身份證，以致至今都未與妻子辦理結婚證。王某建平日的社交活動亦不敢過於招搖，生活過得十分拮據，只能在村內的一個板材廠打工謀生。