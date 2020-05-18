福建醫生家庭3人19年前遇害成懸案　家屬保留犯罪現場警方終破案

中央政法委公眾號報道指，2001年，福建省莆田市一對退休醫生及一名老人遇害身亡，當地警方多年來無法偵破這宗案件，連疑犯也無法確認。 受害者的家人多年來堅持保留犯罪現場，近日當地公安局刑偵大隊的民警透過比對犯案現埸的生物樣本，成功拘捕疑犯。

當地警方多年來無法偵破這宗案件，19年來當地警方多次送檢疑犯逃跑時遺留的痕跡，但都未比對成功。（中央政法委公眾號「長安劍」）

2001年，福建省莆田市涵江區同為退休醫生的任青青（化名）及她的丈夫、94歲養母在家中遇害，當時丈夫屍首身上還插著匕首，多處都能看到明顯的刀傷，周圍四濺的血跡可以看出死亡前他曾試圖掙扎反抗過。經法醫鑑定，這把匕首正是兇手行兇的用具。

然而經過警方調查，當時涵江區路面上還沒有閉路電視，現場也沒有目擊者，不用說確定兇手的身份，就連疑犯是男是女、高矮胖瘦、年紀如何、為什麼殺人均無法判斷，案件陷入僵局。其後死者家屬主動找上了專案組，並表示願將案發的單位交予警方保管，「案件沒偵破前我們不會破壞現場」。

受害者的家人多年來堅持保留犯罪現場，19年懸案終告破：

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19年來當地警方多次送檢疑犯逃跑時遺留的痕跡，但都未比對成功。直至今年年初，公安部、福建省公安廳、莆田市公安局部署開展命案積案攻堅行動，並利用現代刑事偵查技術手段，不斷對案發現場的遺留物進行比對。至4月底，根據當年現場遺留下來的兇手生物檢材，成功拘捕一名身處莆田市仙遊縣的男疑犯。

該疑犯作供時承認，19年前因為沉迷賭博，將身上的錢輸的一乾二淨，於是萌生殺人搶劫念頭。其後他到多次為自己看病的醫生家中犯案，但因為害怕，他殺人後連死者身上佩戴的金器、手錶等貴重物品都來不及拿上，便匆忙逃回家中。在警方帶疑犯辨認現場時，他將當時殺害3人的細節都描繪了出來。

收到兇手被繩之以法的消息，被害醫生夫婦的子女專程從外地趕回涵江，將一面印著「一心為民力破重案」的錦旗交予涵江警方。

（中央政法委公眾號「長安劍」）