王力宏離婚｜官媒批私生活放縱無度、表演人設：注定只是「流星」

台灣歌手王力宏宣布與妻子李靚蕾離婚後，李靚蕾在網上發表「毀滅式」千字文，大爆王力宏曾嫖妓、約炮等，私生活極不檢點。

繼大陸官方傳媒《環球時報》點名批評後，另一個官媒《中國婦女報》今日（19日）也發文批評王力宏，稱其私生活放縱無度以及「表演人設」，又指德行有虧的「明星」注定不會有璀璨並長遠的舞台。



王力宏早年受訪片段被扒 婚內出軌約炮卻稱自己「不是花心的人」

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《中國婦女報》的文章稱，此次人設崩塌事件再次表明：明星身份並非保護傘，顏值才藝不是擋箭牌。明星作為公眾人物，一言一行都受到大眾關注，當有應有的自我要求，才配得上優質的榜樣作用。

文章指，開放包容的社會可以接納音樂風格的求新求異，但不意味著可以接納私生活的放縱與無度，更不意味著可以肆意妄為、表演人設。

文章又稱，粉絲對明星的支持，也不是在輿論上的一味「包容」。德行不修，人生必難行穩致遠，這是鐵律。德行有虧的「明星」注定只會成為「流星」，不會有璀璨並長遠的舞台。

點擊睇李靚蕾千字文:

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據早前報道，《環球時報》在18日發表評論稱，鮮花、掌聲和高額收入成為一些人自我放縱的「迷魂劑」，「王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例」。

評論又指，偶像們應該認識到，做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天，「他們站得越高，摔得越重」。