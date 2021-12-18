王力宏離婚｜《環時》前總編輯胡錫進：他在大陸演藝市場基本結束

台灣歌手王力宏宣布與妻子李靚蕾離婚後，李靚蕾在網上發表「毀滅式」千字文，大爆王力宏竟有諸多「渣男」事跡，包括嫖妓、約炮等，私生活極不檢點。

繼大陸官方傳媒《環球時報》點名批評後，已從該報總編輯一職轉任特約評論員的胡錫進亦有發表評論，直言除非王力宏能提供相反的證據並讓事情反轉，「否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了」。



胡錫進表示，王力宏並非大陸籍，他是美國籍台灣人，但其市場主要在大陸，所以大陸網民、社會的態度最為關鍵。胡錫進稱，目前李靚蕾的指控對王力宏的「人設」是致命，除非王力宏能提供相反的證據並讓事情反轉，「否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了」。

胡錫進其後又評論稱，情慾是天性，管理情慾，不讓它造成傷害和毀滅，則是永恆的道德主題之一。社會不斷「殺一儆百」，以示邊界的嚴肅性，「王力宏惹翻的是前妻，他的3個孩子的母親。他很可能已經在劫難逃」。

此前《環球時報》的評論則提到，鮮花、掌聲和高額收入成為一些人自我放縱的「迷魂劑」，「王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例」。評論又指，偶像們應該認識到，做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天，「他們站得越高，摔得越重」。