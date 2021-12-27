湖北漢花10萬買18歲「柬埔寨新娘」後育有一女　遭揭穿母被遣返

湖北一名「大齡剩男」花了10萬元（人民幣，下同）「買」了一個「柬埔寨新娘」，與該柬埔寨女子育有一個女兒，但就在今年為女兒上戶口時被警方揭穿，最終男子因非法容留外國人被行政拘留，而「柬埔寨新娘」也被遣送出境。



內媒《極目新聞》報道指， 湖北黃石市警方近日通報了該案案情。案情顯示，近30歲的男子胡某由於家庭經濟原因一直未成家，在周圍親戚的眼中是一個名副其實的「大齡剩男」，之後實在頂不住家人的壓力，起了找外國「老婆」的心思。

在一名「跨國媒人」的介紹下，2019年10月，胡某在支付10萬元後，「跨國媒人」將一名時年18歲的柬埔寨女子介紹給胡某，給他當「老婆」。胡某與柬埔寨女子以夫妻名義同居，並於2020年9月育得一個女兒。

「柬埔寨新娘」最終被遣送出境。（《極目新聞》）

胡某自知與柬埔寨女子的關係是不合法的，故而遲遲未給女兒上戶口，可一想到女兒將來上學仍需辦理戶籍，無奈之下他在本年3月前往派出所辦理手續，未料被民警揭發。

警方指，該柬埔寨女子從柬埔寨偷渡到中國境內，輾轉多地後被「跨國媒人」陽新籍男子漆某以10萬元的價格賣給胡某。查明真相後，該柬埔寨女子被行政拘留，並於10月底被遣送出境，而胡某因非法容留外國人於12月也被處以行政拘留並處罰款，漆某等人也已被拘捕歸案。

警方又指，涉案的柬埔寨女子因非法居留被遣送出境，如果需要與胡某和女兒相聚，需要等5年後通過正常合法的渠道申請入境。