颱風夜駕充氣橡皮艇偷渡金門　50歲大陸男子「投奔自由」被逮

強烈颱風燦都來襲，台海風大浪高，但卻有來自廈門的偷渡客「投奔自由」。日前金門再次查獲一名搭乘手劃橡皮艇的大陸偷渡客，他自稱要「投奔自由」，而這已是近一個月以來，當地查獲的第四起偷渡案。

綜合台灣《中國時報》、《聯合報》等媒體報道，燦都颱風雖未對金門帶來直接影響，但四周海域仍因外圍環流作用，出現強勁陣風和大浪，連日來海象不佳。然而，9月12日清晨，當地岸巡隊查獲年約50歲的大陸薛姓男子，正劃著橡皮艇想偷渡。

報道稱，薛男供稱，他在廈門購買人民幣200元充氣橡皮艇摸黑下海，清晨天色微亮時有看到幾座小島，但隨海潮一路漂流，沿途感覺有些疲累，天亮時發現上岸的是一座較大海島，看到台灣海巡才知道自己「投奔自由」成功。

而這也是金門繼8月17日、8月18日、8月22日，查獲3起偷渡客後，在1個月內查獲的第4起偷渡案。其中，也有乘坐橡皮艇上岸，口口聲聲要「投奔自由」的陸籍人士，頻繁偷渡事件也引來台灣相關單位關注，罕見派出檢察官偵訊。

大陸偷渡客薛男供稱，他在廈門購買充氣橡皮艇摸黑下海。自從有大陸偷渡客用「橡皮艇」橫渡台灣海峽後，這已然成為偷渡標準配備。（中央社）

報道稱，當地岸巡表示，大陸偷渡客供詞以「投奔自由」，想到台灣過日子的理由最多，實際上有些在大陸涉案，有些則精神不正常，顛三倒四語無倫次，真正動機和內情須進一步調查，未來仍會加強海域巡邏，嚴防偷渡客帶來防疫和治安風險。

據悉，除了偷渡難度低的金門，4月底還曾出現大陸偷渡客搭乘動力橡皮艇，橫渡台灣海峽，直達台中港的案例。該名偷渡客周男也供稱，因「嚮往台灣自由的生活」。該男被判刑2月，執行結束後，將依處理偷渡客程序遣返大陸。