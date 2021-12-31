內地媒體盤點年度「沙雕新聞」　醉漢叫囂與狗單挑榮獲「TOP 0」

今年就是2021年最後一天，內地媒體《極目新聞》盤點年度「沙雕新聞」，其中榮獲「TOP 0」的是一名男子醉酒後與狗隻叫囂要單挑的新聞。事後男子宣稱，因被狗叫聲激怒，於是就想要教訓一下對方。



TOP 10：被拘留前的最後一杯奶茶

安徽亳州男子施某，因醉酒駕駛機動車被警方傳喚。施某十分喜歡奶茶，想在被處罰前多喝幾杯，於是就在前往交警隊的路上，事先透過外賣購買4杯奶茶，並且特別備註「請盡快，慢了我就要被拘留了喝不上了」。

TOP 9：男子教女兒教到崩潰，「你們拘留我吧」

江蘇蘇州一名父親高先生，難忍女兒竟連800減去700後的餘數也計算不清，竟然稱答案是900。高先生急怒攻心，索性橫躺馬路上大哭。警方事後稱，高先生此舉是希望警察能到家中，幫忙管一管女兒。

TOP 8：富二代因不願啃老成電訊詐騙頭目

江西南昌警方破獲一宗電訊詐騙案，發現集團首腦付某竟然家境殷實，是一名富二代。原來付某覺得一直要向父母要錢很沒有面子，於是就想要透過網絡詐騙以「創業」。

TOP 7：男子被抓裝暈3天，因民警吃飯太香被饞醒

男子為逃避調查裝暈3天，期過被插尿管、掐人中都紋絲不動，但最後受不了民警在他床前吃的咖哩牛肉飯太香而被「喚醒」。男子事後坦言，已好幾天沒有吃東西，「心裡還是想吃的。」

TOP 6：一居民遭遇電話詐騙，銀行卡內0.69元被全部轉走

四川巴中平昌縣江口街道望江社區一名居民，接到自稱「海寶客服」的電話後，對方稱其購買的商品存在質量問題，為其辦理退款業務。該名居民未經核實，直接點擊對方發送的網址鏈接後，銀行卡內0.69元現金全部被人轉走。

TOP 5：主人發現狗早上叫不醒，調監控一看傻眼了，昨夜狗被一群醉漢拉著跳了一晚上的舞

貴州的一位狗主發現愛犬大清早叫不醒，表現得特別睏倦，眼皮都睜不開。狗主懷疑愛犬誤食其他東西，馬上調取前一天晚上的監控查看，卻發現竟是有5個喝醉酒的年輕人，強行拉著安靜本份的愛犬跳了一晚上的舞。片段所見，愛犬一臉問號，而且對於這批奇怪人類矯健的步伐，跟上也有點吃力。

TOP 4：男子深夜鑽進店舖盜竊，因太胖被門卡住出不去了

上海普陀區一名男子凌晨從大門縫隙鑽入沿街商鋪店內盜竊，闖進其中一間美髮店，他直奔收銀台翻找錢財，之後試圖原路出去，卻發現店舖的雙開門令他無法一邊拉住門、一邊向外擠。男子無奈下只好選擇從二樓翻窗而出。

TOP 3：狗子絕育後連續三個月每天下午3點到門口「罵街」

湖南長沙一隻雌性寵物犬，此前被送往當地一間寵物醫院進行絕育手術。當時寵物犬並沒有表現得很抗拒，主人帶牠來到的時候甚至看起來挺開心。未料手術過後，寵物犬仿佛記上了仇，自此後只要天氣好，幾乎每天下午都會出現在醫院門口吠叫，仿佛在「罵街」。有消息指，寵物犬疑似因為手術導致「失戀」。醫生事後有試圖向寵物犬道歉，但寵物犬顯然拒不接受，依然狂吠不止。

TOP 2：弟弟跋山涉水去姐姐家吃飯，被暴風雪摧殘成乞丐

來自內蒙古通遼的姐姐李女士事後稱，平時要走的路程也要2小時，而當天下起大雪，弟弟大概走了快4小時才抵達，「然後等他敲門的時候，一開門我真沒認出來是他。」

TOP 1：民警夜查賓館嫖娼，男子報警說被「仙人跳」

江蘇揚州一名男子與賣淫女子進行性交易途中，被警員上門盤查。男子即時就懷疑警員的身份真偽，更認為自己是被「仙人跳」。男子遂在警員面前向打電話報警，聲稱被人私闖房間。最後男子及賣淫女均被行政處罰。

TOP 0：大哥醉酒後與狗單挑，民警一旁苦苦相勸

浙江金華一名男子因瑣事纏身心情不好，邀約數名友人一起喝酒聊天。男子在回家路上，遇到小樹林附近的一隻狗。男子突然與該隻狗對峙起來，其後甚至直接直接衝進樹林，與狗隻打架單挑。男子的友人不放心男子獨自一人回家，返回尋找的過程中，就見到男子不停揮舞雙臂和狗隻毆打，戰況相當激烈。男子事後表示，因被狗叫聲激怒，於是就想教訓下對方。