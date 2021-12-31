澳洲收神秘宇宙信號　中科院院士信有外星人：或是其他文明的呼喚

外星生命是否存在一直是人類關注的議題，探討它的影視、文藝作品更多不勝數。日前，中科院2022年跨年科學演講在中科院物理所抖音直播間開講，期間中科院院士武向平相信外星人的存在。



演講於周三（29日）晚上7時開始，逾40萬人次觀看了是次直播。期間，在回答來自貴州天眼小鎮益童樂園大塘站點的小朋友有關宇宙中到底有沒有外星人的提問時，武向平分享道，2個月前澳洲天文學家用64米望遠鏡，在離地球4.2光年的比鄰星上監測到了一個頻率為982兆赫的宇宙信號，該信號被排除了人為干擾。他認為，這或許就是來自其他文明的一次呼喚，並希望能找到人類適合居住的星球。

武向平又指，宇宙就是時間和空間加起來的總和，但目前人類能夠觀測到的宇宙尺度只有453億光年大小，超過453億光年距離之外或許仍是宇宙，但是已經超出了當下人類的可見範圍，「在天文學家眼裡，宇宙還是一個嬰兒，還在長大」。

他又講解了科學家是如何發現宇宙曾發生大爆炸的，事緣上世紀20年代，美國天文學家哈勃觀測時發現遠處的星星正遠離地球而去，且去得越遠跑得越快。科學家們判斷宇宙正在膨脹中，並據此發展出宇宙大爆炸的理論。他又提到，時至今日，人們仍能在舊式天線電視的雪花閃爍中，發現大爆炸留下的「噪音」。

演講現場。（影片截圖）

對於武向平就外星人的言論，網民意見不一，有人表示不相信，認為如果有，那為什麼能隱藏？但亦有網民認為當然相信有外星人，因為作為億萬顆行星之一的地球「普通的不能再普通」，既然地球可以孕育生命，那麼其他行星一定可以，只是他們「可能不是傳統認知形態，可能不是碳基生物，可能你看不見，可能永遠不能被人類認知」。

另有網民表示，雖然現實中很感謝科學家為尋求人類新家園做出的努力，但這樣毫無防備向太空發送地球坐標信息，接收回覆不明太空信號，讓其愈發警惕黑暗森林法則是否有真正實施的那一天；也有人提醒，英國知名物理學家霍金曾說不要去試圖找外星人，「萬一人家科技高度發達來侵略地球呢？」據悉，黑暗森林法則來自劉慈欣原著小說《三體》，可簡單理解為：一旦某個宇宙文明被發現，就必然遭到其他宇宙文明的打擊。