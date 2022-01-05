跨年燭光晚餐成噩夢！　浙江女被火苗點燃長髮燒至半臉毀容

燭光雖浪漫，用餐需謹慎。浙江杭州一名女子在與朋友享用燭光晚餐時，頭髮不慎被火苗點燃，造成面部燒傷。涉事餐廳表示，願就此事走司法程序，責任與醫藥費則應由雙方各承擔一半。



在等待用餐期間，小羅披散的頭髮被蠟燭的火苗點燃，並很快燒到額頭的位置。（1818黃金眼）

據浙江衛視「1818黃金眼」欄目報道，事發當日，傷者小羅與朋友來到杭州高德置地廣場內的一間網紅餐廳，以享用燭光晚餐的形式跨年。惟在等待用餐期間，小羅披散的頭髮被蠟燭的火苗點燃，並很快燒到額頭的位置。

據現場閉路電視畫面顯示，餐廳內其他食客事發時頗為驚訝，在經過一陣拍打及餐廳工作人員的幫助下，小羅面部的火被撲滅。隨後，小羅被送院診治為左面部、左耳及耳後二度燒傷，並花費了一千元人民幣左右的醫藥費。

+ 1

小羅憶述指，餐廳內每張枱都放有高約10厘米的白色蠟燭，且外部均未套有防止安全隱患的燈罩。至於目前的傷勢如何，小羅指左側面部和耳朵都纏有紗布，裸露出來面部亦明顯發黑。她稱自己的訴求很簡單，希望商家可以承擔醫療費、後續疤痕修復費用以及誤工費等。

涉事餐廳則認為，蠟燭就放在那裡，是小羅自己更換座位才導致意外發生。餐廳願就此事走司法程序，至於責任則應該各負一半，醫藥費也同樣應各承擔一半。商場有關負責人指，商場明確要求不允許有明火點燃，後期會與店家商談賠償問題。目前，小羅表示願意先進行協商。