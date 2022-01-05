上海寵物店涉嫌屢賣「星期寵」　開業不足一年涉及9宗投訴

繼深圳有寵物店涉屢賣「星期寵」遭起訴，上海亦有寵物店被指涉嫌出售病貓、病狗，並且高價推銷狗糧、未履行所承諾服務、寵物接種高價「全套疫苗」後無效等。

經查，涉事寵物店去年4月成立，開業不足一年已有9宗投訴。

涉事寵物店相關負責人回應稱，消費者所述不實，強調該店明碼標價，員工銷售流程規範。



涉嫌屢賣「星期寵」的玖只喵寵物店。（微博@芒果味的兔哥）

《澎湃新聞》報道，來自上海的溫先生反映，去年11月初在上海「玖只喵寵物店」內購買寵物狗，花費了5000元（人民幣，下同）購買一隻豆柴。由於他缺乏經驗又愛狗心切，在店員的推薦下，又再花費5000元購買對方指定的某品牌狗糧。

溫先生稱，店員告知該品牌狗糧品質高，若豆柴在成年前不吃此款狗糧，會容易因腸道問題夭折，屆時寵物店將不承擔任何責任。同時，對方承諾購買5000元的指定品牌狗糧後可成為會員，免費享受三年內每月一次的車接車送寵物洗澡、美容、打疫苗、驅蟲、節假日寄養等服務。

溫先生買狗後，上網查詢時發現店員推銷的並非「優質狗糧」，其主要成分為穀物，而非動物蛋白，且遠超過市場同質量狗糧的價格。此外，他曾連續一周與該店售後人員預約店方承諾的專車接送寵物洗澡、美容等服務，但對方口頭答應後每天都「放飛機」，之後更「失聯」。

溫先生稱，買狗時店員謊稱辦理狗証必須注射晶片，對方在未經允許的情況下，擅自將狗抱起強行注射，並向他收取2820元。然而，辦狗証實際並不必須注射晶片，且當地的注射晶片市場指導價僅60元/支。

除此之外，涉事寵物店聲稱已為狗隻接種全套的3針疫苗，在買犬當日以遠高於市場的價格收取2180元的疫苗費用，但拒絕提供接種證明。去年12月8日，溫先生帶狗到寵物醫院接受體檢和疫苗抗體檢測時，才被醫生告知至少要補打2針疫苗。

溫先生要求涉事寵物店退款，包括退還注射晶片的差價、未接種疫苗的費用、狗糧退費等共計9940元。由於雙方始終未協商一致，他已將相關公司起訴至法院，正等待立案通過。

閔行區農委和屬地新虹街道在「玖只喵寵物店」外放置多塊消費提醒牌，列出玖該店涉及的多宗投訴案例。（微博＠FDeeDxxxx）

涉出售星期寵，多次被投訴

值得注意的是，不少消費者曾在涉事的「玖只喵寵物店」遇上相似情況，他們自發組成維權群組，目前群內人數將近300人，更有多人反映購買的寵物在離店的一星期內都因病死亡（星期寵）。目前，他們正通過司法途徑維權，等待法院立案。

公開信息顯示，涉事的「上海玖只喵寵物服務有限公司」成立於2021年4月1日。企業信息查詢平台顯示，當前該公司已涉訴9宗。另據《上海新聞廣播》報道，經多部門調查，涉事寵物店的前身為屢遭投訴的「九命寵物店」。

據了解，自2017年以來，「九命寵物店」因銷售「星期寵」被20多位消費者起訴，後者全部勝訴。由於該公司名下無可執行財產，消費者並未獲賠付。此外，該店曾被上海市消保委列為2019年的投訴典型案例。

對於多人反映買到「星期寵」，「玖只喵寵物店」負責人稱，不能保證每隻寵物都不生病，但店內所售寵物都「達到了基本的健康標準」，又稱溫先生所述不實，該店明碼標價、員工銷售流程規範，不存在「強買強賣」等情況。至於該店是否與「九命寵物店」有關係，他則稱後者已破產倒閉，並證實有聘請曾在「九命寵物店」任職的員工，但兩間公司並非關聯公司，兩者間無法律關係。