杭州高中生造單車版Tesla獲獎卻遭疑淘寶早有售　校方：保護私隱

近日內地有報道指出，浙江杭州第九中學一名高三學生造出無人駕駛單車，並獲丘成桐獎，引發社會輿論高度關注。該作品被稱為「單車版Tesla」，有網民更指其與網售2萬元（人民幣．下同）左右的無人駕駛單車無異。不過，事件亦引來很多聲音質疑其真偽，對此，校方周五（7日）回應表示，希望保護學生的私隱。



據橙柿互動客戶端報道，2021丘成桐中學科學獎總決賽近日落下帷幕，杭州第九中學的高三學生時沐朗憑藉「輔助駕駛自平衡自行車」項目，以全球前十的成績拿下了總決賽計算機優勝獎和中國分賽區一等獎，其也是浙江省2021年度唯一的「丘獎」。

時沐朗（左）。（半島晨報）

對於作品，報道指時某某是受清華大學發明的「搭載Tianjic芯片的自平衡自行車」啟發，製造出了一輛單車版Tesla。近一年時間，他編寫代碼、做仿真實驗、不斷調試系統，最終在去年3月底順利完成了整個項目。目前，該單車「中央大腦」中的路徑規劃與決策模塊，控制算法的等級在L2-L3之間，僅次於Tesla Model3的自動輔助駕駛等級。

不過消息卻引來不少質疑，有網民更向清華舉報造假。其中，有網民表示，作品在文科生眼中無比神奇，但在理科生眼中，可以列出淘寶採購清單和開源項目源代碼下載地址，「所謂的調試就是pdi幾個數字參數修改而已」、「最煩這種把國外開源項目當成自己的發明的浮誇風」。

另也有網民認為這個單車版Tesla其實與華為工程師、B站知名UP主「稚暉君」此前發布的自動駕駛單車高度類似，而後者之前已公開了源代碼。據澎湃新聞報道，在「稚暉君」改造下，普通的單車被配備了Tesla都沒有的激光雷達，能通過AI進行操控，整體硬件成本還不到1萬元。此外，更有人發現淘寶早有一款與時沐朗作品幾乎一模一樣、僅顏色稍有差異的作品在出售。

對此，杭州第九中學校辦工作人員回應指，校方有自己的立場，針對此事不打算再通過媒體發布新的消息，「這個孩子現在也在參加高考，是比較關鍵的時候，所以也希望保護他的隱私」。據悉，其所指的高考是指浙江每年1月都會進行的選考科目（物化生政史地）、英語科目的考試，俗稱小高考。

同日晚上，一名在知乎等平台長期關注科技事件的博士博主向澎湃新聞指，根據媒體信息，上述獲獎作品技術含量並不高，在程序方面已經處於開源階段，且製作過程國內外都已有成例。他又指，時沐朗的動手能力，以及從事科研工作的執行力值得讚許，但媒體的過譽則不利於其成長。