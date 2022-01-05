Tesla新疆｜華府推「限疆令」之際　Tesla高調開店觸發中美論戰

Tesla（特斯拉）新疆首家中心在2021年最後一天正式開業。特斯拉在官方微博上公布這一消息後，引發外界大量關注。



+ 4

綜合媒體1月5日報道，烏魯木齊特斯拉中心是特斯拉在新疆設立的第1家門店，也是西北地區第11家門店，在全中國的第211家門店。烏魯木齊特斯拉中心佔地面積為1620平方米，為新疆烏魯木齊和周邊地區的消費者提供售前諮詢、預約試駕、新車檢測、保險諮詢、臨牌辦理、售後維修等服務。

未來特斯拉還將加快西北充電網絡建設的佈局。目前特斯拉已在烏魯木齊建設2座超級充電站、14個超級充電樁，在全疆範圍內，特斯拉已建設開放7座超級充電站、36個超級充電樁，配合6座目的地充電站，12個目的地充電樁。

《華爾街日報》4日報道，在回答如何看待有關特斯拉在新疆開設門店時，美國白宮國家安全委員會在一份聲明中稱，該委員會不會就一家公司的有關舉動置評，但從總體上認為私營行業應反對中國政府在新疆進行的「侵犯人權」和「種族滅絕」活動。

官媒《環球時報》引述中國社科院美國研究所研究員呂祥表示，美國堅持要求中國在投資和貿易上放低准入門檻，允許美國企業在中國發展更多業務。現在美國又出於政治目的，要求企業不得在中國按市場規律進行業務拓展，對企業進行干預，出現自相矛盾。

$Tesla(TSLA.US)$