青海6.9級地震民眾被搖醒街頭避險　竟震出潛逃8年詐騙犯？

1月8日凌晨1時45分，青海省海北州門源縣發生6.9級地震，甘肅河西五市震感同樣強烈，蘭州、白銀等地震感明顯。

強烈震感令不少熟睡中的市民被「搖醒」，多人走到空曠的街頭避險，甚至震出一名已潛逃8年的逃犯。



地震發生後，海北市公安局城北分局啟動「自然災害應急響應」，各單位執勤人員也迅速出動，開始在轄區巡邏。

當民警巡邏至轄區某路段時，發現路邊停放不少外出「避險」的車輛，大批市民披着棉被、裹着毛毯在街上避險。巡邏車輛放緩行車速度，突然有巡邏民警在路邊見到一張似曾相識的臉孔。

雖然該男子戴上口罩，但與民警腦海中苦苦「追尋」8年的逃犯高度重合。民警於是上前訊問，經對比後確定該男子就是8年前因詐騙被公安機關網上追逃的楊姓男子，當場將他拘捕。

因詐騙潛逃8年的楊姓逃犯被捕。（微博＠中國新聞網）

據中國地震台網正式測定，1月8日凌晨1時45分，青海省海北藏族自治州門源縣（北緯37.77度，東經101.26度）發生6.9級地震，震源深度10公里。地震發生後，消防開展逐村逐戶排查，登記險情、排除隱患。

昨日（9日），青海省人民政府在新聞發布會上交代，本次地震因災受傷人數升至9人，均為避險不當所致。截至目前，8人已出院，1人留院觀察，無人死亡。

青海門源「1.8」6.9級地震現場工作隊，在冷龍嶺斷裂的西段開展地震現場考察時，發現長約22公里地表破裂帶，地表和冰面可見連續張裂隙和擠壓鼓包等破裂組合形式，鼓包高達1.5米。現場調查小組初步判定本次地震的發震構造為冷龍嶺斷裂。

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