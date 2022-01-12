河南疫情｜先後遭洪水疫情夾擊　鄭州「最慘火鍋店」停業通告爆紅

河南省的新冠肺炎疫情反彈持續，其中鄭州市已宣布加強人員、車輛管控措施，在離開公路卡口設立站點，居住地、工作單位不在鄭州市的人員，無有效核酸證明將原則上勸返，並暫時關閉全市非生活必需場所。

疫情使民眾生計大受影響，當地近日就有一間火鍋店，在店門外張貼名為「我們的辛酸史」的暫停營業通知，娓娓道來這半年以來，先後遭遇洪水、疫情夾擊的痛苦經歷，被不少內地網民感嘆稱這可能是2021年「最慘火鍋店」。

火鍋店老闆賈東明（化名）受訪時更坦言，他與另外5個合伙人所投資70多萬元（人民幣．下同）恐怕血本無歸，「別說回本，連盈虧平衡都遙遙無期。」



鄭州一間火鍋店在店門外張貼名為「我們的辛酸史」的暫停營業通知，娓娓道來這半年以來，先後遭遇洪水、疫情夾擊的痛苦經歷。（紅星新聞）

據網上流傳的圖片，「我們的辛酸史」以短短11行字，濃縮火鍋店半年來的經歷。例如火鍋店是在7月18日日才開始試營業，結果在20日就遇洪水停業；在7月26日恢復營業，卻在8月1日就報出疫情停業；在12月份鼓足勁頭幹，生意回升，又在1月3日鄭州又報出疫情，被通知禁止堂食，暫停營業。

火鍋店的生意曾經一度回升，卻連番遭遇變故要停業。（紅星新聞）

以第一次關門停業為例，火鍋店是在7月18日開始試營業，當晚生意很火爆，即使翌日中午鄭州下起暴雨，但也沒有阻擋顧客的熱情，晚上仍有不少客人來用餐。但喜悅只持續了兩天，在7月20日時，鄭州已持續暴雨，更在早上9時起火鍋店門口的道路開始積水，水深超過一米，道路被淹浸，火鍋店只有關門。

對於火鍋店在網上意外爆紅，賈東明指事後有獲得許多評論、留言鼓勵，「看到這些鼓勵我真的很感動，也給我增添了不少動力。」賈東明表明，事實上疫情導致這兩年來，餐飲同行都很不容易，「但我們還是有信心做下去，春節後我們就重新開業。」