陝西養蛇場因疫情關閉損失慘重　蛇農獲56萬元賠償與預估相差5倍

受疫情影響，陝西省山陽縣曹家寺村規模最大的蛇類養殖場，被政府要求關閉。但政府部門最終統計的蛇的數量為1885條，較蛇農與政府之前統計的過萬條少了5、6倍，因此蛇農對於僅獲得56萬元（人民幣，下同）的賠償款而產生質疑。



據《極目新聞》報道，曹立寶夫婦2016年投入數十萬元存款，開辦養蛇場，「從剛開始建場到後期的穩定養殖，總共花了將近180萬元。」2020年1月，曹立寶的養殖場接到30萬元的「超過3斤一條的300條王錦蛇」訂單，但臨近交貨日卻收到縣林業局通知指，因疫情緣故蛇不可以再進行銷售，並在養殖場拉起警戒線。

縣林業局還表示，養殖場中的蛇不可進行私下處理，需要繼續養殖，並等待政府做無害化處理的通知。此後的2020年1月至9月期間，曹立寶的養殖場便只有投入沒有產出。

2020年5月及8月，縣林業局曾到曹立寶的養殖場統計蛇的數量，兩次統計中總量都在2萬公斤左右。曹立寶表示，當地有關部門做無害化處理，以及賠償時僅寫明接收數量1885條，與之前的統計相差甚遠，最終僅獲得565500元的賠償款，「縣裡還有另外一家養蛇場，規模沒有我的大，卻拿到了300余萬元的補償款。」

曹立寶亦曾多次向多部門反映相關情況，但都未得到滿意的答復。對此，山陽縣林業局野生動物和天然林保護管理中心有工作人員表示，稱重並無問題，補償標準亦是按規定到位的，「現在都是服務型政府，補償款也都是財政拿錢，又不是我們自己拿錢。」

據了解，曹立寶為了養蛇已經負債百餘萬元，目前他的養殖場正準備轉型養鴿子。