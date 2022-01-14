央視北美總站辦推介北京冬奧活動　華盛頓體育館內大派虎年公仔

官方傳媒央視新聞報道，當地時間1月10日，中央廣播電視總台北美總站在美國華盛頓首都體育館，舉辦「迎冬奧．一起向未來」媒體行動，推介北京冬奧會。

現場氣氛非常熱烈，不但中宣部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄，與中國駐美國大使秦剛，分別透過預先錄製影片，向現場球迷發出北京冬奧邀請、祝賀農曆新年虎年快樂，更有工作人員在現場大派可愛的虎年公仔。



據報道，慎海雄拍攝影片的地方，是在全球首個350公裡時速高鐵超高清直播室內。慎海雄表示，中央廣播電視總台已在通往北京冬奧賽場的高鐵上，設立國際首個5G超高清直播車廂。北京冬奧會期間，總台將邀請各國同行，一起使用超高清移動直播演播室，共同為世界呈現一場精彩、非凡、卓越的奧運盛會。

秦剛則表示，北京冬奧會再有不到一個月時間就揭開序幕，屆時中美男子冰球隊將在北京同組競技。北京冬奧會將采用世界上最先進的製冰技術，把制冷產生的碳排放降至為零。

從影片所見，現場滿布像徵中國的紅色，工作人員亦不停朝看台拋出虎年公仔。報道稱，其中一名喜獲虎年公仔的美國夫婦，他們大讚中國新年「太棒了」，稱會將把老虎公仔送給兒子，又祝賀中國將舉辦冬奧會、祝每個人好運。另一名男球迷則說，很高興能得到代表富足的虎年公仔，期待北京冬奧會是一屆完美的奧運會。