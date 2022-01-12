北京冬奧｜紀念幣鈔2月11日起再次開啟預約　每人兌換限額20套

1月11日，央行官網發布第24屆冬奧會紀念幣、紀念鈔再次預約兌換工作安排，預約期為2月11日至13日，每人預約兌換限額分別為20套。



冬奧紀念鈔一套兩張，冰上運動項目紀念鈔為塑膠鈔，雪上運動項目紀念鈔為紙鈔，每張面額均為20元。

冰上運動項目紀念鈔正面主景為花樣滑冰運動員圖案，背面主景為本屆冬奧競賽場館「冰立方」圖案；雪上運動項目紀念鈔正面主景為自由式滑雪運動員圖案，背面主景為本屆冬奧競賽場館「雪如意」圖案。

冬奧紀念幣一套2枚，包括冰上運動項目和雪上運動項目銅合金紀念幣各1枚，單枚面額為5元，發行數量2億套。

銅合金紀念幣正面主景圖案均為本屆冬奧會徽，輔以圖案化的北京冬奧會比賽場館、長城、雪山等元素。冰上運動項目背面主景圖案為短道速滑運動員形象，背景為抽象化的線條；雪上運動項目背面主景圖案為高山滑雪運動員形象，背景圖案為高山、雪花，局部為彩色圖案。

冬奧紀念幣、紀念鈔由中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發銀行等8家銀行承辦相關兌換工作。2月10日前，央行分支機構向社會公告當地冬奧幣、冬奧鈔預約數量等信息。

承辦銀行將在其官方網站公布各地預約開始時間、辦理預約兌換的網點、每個網點的可預約幣種及數量等信息。公眾可在2月11日至2月13日期間預約，紀念幣、紀念鈔每人預約兌換限額分別為20套。核實期均為2月16日至17日，兌換期為2月18日至2月24日。

央行強調，公眾在承辦銀行網點辦理冬奧紀念幣、紀念鈔現場預約、兌換、撤銷違約記錄及保留兌換資格業務，須持本人有效第二代居民身份證原件。同時，紀念幣、紀念鈔總體定位於紀念和收藏，不鼓勵炒作、回存、流通。