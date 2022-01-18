民工討薪被威脅「你玩得過中建二局嗎」　經理致歉：沒控制好情緒

1月14日，中建二局總包的黃埔南崗萬達廣場項目被揭拖欠農民工工資，共約380萬，項目經理周經理更以「來搞嘛，跟二局玩你玩得過嗎？」威脅民工。

有關言論引起網民熱議，認為農民工工資是有社會法律維護，「這就是項目經理的素質？」



《廣東新聞廣播》報道，黃埔南崗萬達廣場項目存在拖欠農民工工資的情況。班組長林先生稱，中建二局總共拖欠137個農民工的工資約380萬元。經傳媒報道後，工人們已收到 130萬工資，尾款差200多萬元未結清，但財務部表示撤訴才能再派錢。

1月15日，林先生致電項目經理周經理，對方稱若不撤下傳媒的報道，就不會結清尾款，又以「還好意思打電話？」、「到電視台你們說了算，要給完（錢）了你們才撤訴，你們怎麼不飛天呢？」、「來搞嘛，你來跟二局玩，你玩得過嗎？」等說話威脅。

據了解，中建二局廣州分公司已協調勞務分包四川鴻建勞務公司，與林先生所在的砌築班組協商，目前雙方達成一致，勞務款項已經支付。1月16日下午，投訴人已收到尾款共230萬元。

同時，中建二局廣州分公司調查了事件處理過程中的不當之處，要求項目質量經理周某就不當言論向林先生當面道歉，並將在調查完成後依法依規對相關人員作出處理。對此，周經理解釋，自己沒有控制好情緒才說出不當言辭，他真誠向林先生道歉，並對造成的影響向公眾表示歉意。