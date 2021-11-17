撤出廣州、深圳分店剩2間　網紅書店「言幾又」承認關店欠薪傳聞

內地網紅書店「言幾又」在廣州最後一間分店近日正式關店，意味著已正式撤出廣州。

事實上，內地傳媒指出，言幾又正深陷商業糾紛，其在深圳的多間分店也已悄然退場，5間分店僅剩2間。



報道稱，從生活資訊平台上可以檢索到，深圳應有5間言幾又分店，其中位於白石洲的南山店顯示已經暫停營業。同時，經過電話咨詢和現場走訪，發現位於KKMALL和竹子林的言幾又也不存在。言幾又微信小程序則顯示，目前深圳在營的分店，僅剩下印力中心店和平安大廈店。

深圳應有5間言幾又分店，但實際上僅剩下印力中心店和平安大廈店。（深圳大件事）

報道並提到，即使是在營業時間，但不少消費者到店購買書籍和商品的時候，往往會被告知沒貨，並且不知道甚麼時候會補貨。甚至有消費者受訪透露，其中一間分店數天前是關店狀態。

報道指出，內地網上在上月底開始出現關於言幾又拖欠員工薪資的爆料。有知情人士在受訪時透露，言幾又在去年上半年開始內部調整薪資發放規則，采取先發底薪、延發提成的方式，爾後又再調整為發放部分生活費，至今更變成整體薪資延發。此外，還有供應商控訴稱無法向言幾又收回款項。

報道進一步表示，自2019年開始，言幾又頻頻陷入合同糾紛。今年以來，言幾又涉案共有17宗，均為被告身份，案由包括建設工程設計合同糾紛、房屋租賃合同糾紛、買賣合同糾紛、服務合同糾紛等，多次列為被執行人。種種跡象表明，言幾又目前的資金鏈存在危機。

言幾又在公開信中致歉，承認傳聞指關店、欠薪。（視覺中國）

及至11月12日深夜，言幾又在官方微博上發出公開信致歉，並承認因「經營方向的轉型」，加上受新冠肺炎疫情影響，造成現金流吃緊，「所以在短期內我們不得不採取關閉部分門店以及分批次發放員工工資來維持整體的正常運營」。但言幾又強調，這些短期階段性轉型中造成的問題都將一一解決。公開信最後稱，至此門店的調整告一段落，目前在營門店也將保持正常經營。