杭州31歲男相親三年都失敗　遇到女生就腦脹　醫生：患異性恐懼症

日前，杭州有一名31歲男子因三年來多次相親失敗而求診，該男子透露，自己碰到女性就會頭暈腦脹，說不出話，情況嚴重並非單純的害羞，浙江省人民醫院臨床心理科主任蘇衡則指出，他患有異性恐懼症，該症狀是社交恐懼症的一種，不過大眾對後者比較熟悉。



蘇衡指出，異性恐懼症會伴隨生理反應，比如說四肢發抖、臉紅、發不出來聲音、出汗、頭暈等。如果持續時間足夠長，並且嚴重影響生活、工作等社會功能才作出診斷。



內地盛行相親角、相親飯局等相睇活動。（資料圖片/視覺中國）

據《瀟湘晨報》報道，今年31歲的小鍾是已經工作五年的工程師，身高1.8米，相貌也不錯。但他從28歲開始相親三年卻都被拒絕，而且是一見面就沒有下文。小鐘提到，自己一和女孩見面就緊張不安，心慌、臉紅，出汗，很少說話，只能望著遠方和天空，也很容易把事情搞砸。

「異性看著我說話，就感到被使了法似的，說不出話來，頭也不敢抬 」，小鐘說自己很期待每一次相親，但總是無功而返。後來小鐘請母親 一起相親，卻更引來相親女方和其家人的反感，相親更被迫提早結束。

後來小鍾在父母的勸說下到了醫院求診。浙江省人民醫院臨床心理科主任蘇衡診斷小鐘患有「異性恐懼症」，不是單純的害羞，而是對異性恐懼。蘇衡提到，異性恐懼症患者一方面在潛意識裡有與異性接近的強烈願望，另一方面也因此有著嚴重的焦慮情緒，於是表現出在異性面前感到異常的緊張和恐懼的症狀，有的甚至出現異性關系妄想等心理症狀。

異性恐懼症 嚴重會有許多生理表現

「異性恐懼症」患者不只是害羞，而是對異性恐懼。（《電車男》劇照）

蘇衡主任認為，「異性恐懼症 」 的主要原因在於患者從小所被灌輸的有關性和愛的思想。他們通常認為 「 性是骯髒、不可見人的東西 、早戀是非常不好的 」 ，但是這和他們 內心對愛的渴望形成直接的矛盾。

以小鐘為例子，他不論外貌和工作條件都不錯，但因為從小父母對他期望值很高，要求他不得分心戀愛。即使研究所畢業步入職場，父母又認為最好先把心思放在工作上，以至小鐘從小到道大幾乎不跟同齡的女孩接觸，到了28歲，父母認為可以開始戀愛結婚了，小中卻無法與異性相處。

蘇衡主任提到， 異性恐懼症診斷明確後，治療方法因人而異，藥物雖然可以緩解病人的焦慮情緒，但對於他們的內心成長幫助不大。她建議這些人群可以進行系統的心理治療，增強對自我的全面認知，克服以前形成的對自己的負面認知。