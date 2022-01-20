湯加火山爆發｜中國最危火山在長白山　專家：一旦噴發是爆炸性的

南太平洋島國湯加海底1月14日火山爆發觸發海嘯，大量房屋受到損毀，環太平洋多國發布海嘯預警，堪稱「史詩級」的火山爆發。中國地質調查局南京地質調查中心研究員、教授陶奎元近日表示，不排除湯加海底火山再次爆發的可能，而就中國本身，他稱最危險的火山是長白山天池火山。



湯加的海底火山大規模噴發，更引發強烈海嘯。（美聯社）

有超過60年火山研究經驗的陶奎元介紹指，海底火山噴發與陸地火山噴發最大的不同在於水的介入，而當熱的火山岩漿遇上冷水，水被瞬間加熱氣化，體積劇烈膨脹爆炸，岩漿也會被水淬化，具更強烈的碎屑化作用，火山灰釋放過程也更強。他強調要警惕湯加火山再次爆發，但概率、規模目前不得而知，要按相關研究數據而定。

本月18日，西藏林芝米林縣發生4.8級地震，江蘇鹽城發生1.6級地震；19日，巴坦群島海域發生4.8級地震。這令人關注中國發生的地震是否都和湯加海底火山爆發有關。對此中國地震台網中心研究員孫士鋐表示完全無關，因兩國海底火山相距甚遠，湯加火山只影響到火山區，且火山的深度在100至200公里，和地震處在不同層面，機理也不一樣。

不過他介紹，湯加海底火山非常強，釋放的能量相當於2011年日本9級大地震；強烈的火山爆發如同撬動了地球的一個支點，誘發了火山區的地殼運動，導致地震不斷。

長白山天池。（維基百科）

至於中國本身的活火山風險，陶奎元介紹，黑龍江五大連池老黑山火山、雲南騰沖火山、吉林長白山天池火山等都屬於活火山，有噴發的可能。當中最危險的要數長白山天池火山，與岩石以玄武岩為主的黑龍江五大連池火山和雲南騰沖火山不同，長白山天池火山的岩漿中二氧化矽含量達到約70%，如岩漿中氣體含量高，一旦火山噴發就是爆炸性的了，規模很大。

而中國海底同樣也有火山存在，不過陶奎元表示其年代久遠，目前幾乎沒有海底火山活動。此外，台灣也有一些年輕的活火山，不過都相對安全。