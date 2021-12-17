國家統計局：經最終核實2020年GDP增速為2.2%　較初步核算低0.1

國家統計局今日（17日）發布公告指，經最終核實，2020年，GDP現價總量為1013567億元（人民幣，下同），比上年增長2.2%，較初步核算數低0.1個百分點。



國家統計局發布關於2020年國內生產總值最終核實的公告指，按照國內生產總值(GDP)核算和數據發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。公告稱，根據國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等，國家統計局對2020年GDP數據進行了最終核實。

經最終核實，2020年，GDP現價總量為1013567億元，比初步核算數減少了2419億元；按不變價格計算，比上年增長2.2%，比初步核算數下降0.1個百分點。

此外，數據還披露，2020年，中國第一產業增加值增速為3.1%，比初步核算數上升0.1個百分點；第二產業增加值增速為2.5%，比初步核算數下降0.1個百分點；第三產業增加值增速為1.9%，比初步核算數下降0.2個百分點。

據了解，按照GDP核算時效性的要求，中國年度GDP要進行兩次核算，第一次為GDP初步核算，第二次為GDP最終核實。一般來說，與初步核算相比，最終核實結果會有所變化。國家統計局介紹，年度GDP最終核實一般在隔年1月份之前完成。