河南母打工尋兒24年今團聚　連夜為子備冬衣「終於一起回家過年」

曾在孫海洋跟兒子團聚現場舉牌尋子的河南漯河母親李芳也傳出好消息。1月23日下午2時在警方協助下，李芳在武漢和兒子張洋洋認親，兩人相擁而泣，張洋洋更親吻母親額頭，兩人預計一同返回河南老家過年。李芳開心表示，「好像做夢一樣」，張洋洋則說，自己還記得奶奶家裡的稻田，「想看看現在種了什麼。」



綜合內媒報道，1998年6月6日，年僅4歲的張洋洋坐在李芳當時經營的理髮店門口玩耍，在李芳去買麵條的10分鐘時間，張洋洋被一個20來歲的男子用速食麵、火腿腸騙走。隔年，李芳與丈夫離婚，但李芳仍守在理髮店等待張洋洋，希望兒子能憑記憶找到回家的路，10幾年過去李芳因為手對染劑過敏，她於是關了店鋪，開始走遍中國找兒子。

關了店鋪後，李芳的生活很規律，一年打三四個月的工，剩下的八九個月找孩子，李芳賺到的錢除了用來吃飯，就是都花在找兒子上面，李芳一直未再婚未再生子，押上所有尋找孩子24年，從28歲一路找到52歲。孫海洋和兒子孫卓在山東陽谷時，李芳舉著尋人啟事出現在現場，希望引發媒體和公眾更多關注。

李芳除在微博開設「尋兒張洋洋」帳號外，也不放過任何曝光機會，曾對鏡頭表示「洋洋你長大了，媽媽從28歲找到了52歲，真的快熬不住了。希望你看到信息之後可以主動聯繫我。」1月22日，警方表示透過DNA比對尋獲李芳兒子，李芳與兒子通話後，張洋洋表示願意與李芳一同回河南老家。

1月23日下午2時，李芳和張洋洋在武漢機場團聚，兩人相擁而泣。現在已經28歲的張洋洋表示，自己還有印象的是奶奶家裡的稻田，「那裏有一筐小雞」。張洋洋透露自己特別想回去看看，「奶奶家的稻田現在種了什麼」，兩人相認後，將一起回到河南老家過年，為了怕孩子冷，李芳更連夜為兒子準備冬衣。

而在團聚現場，同樣在尋子的杜爸爸杜小華則幫忙隔開人群維持秩序。自2011年3月6日，兒子杜后琪在內蒙古包頭市丟失以來，杜小華平均每年有上百日在外尋找，期間幫其他人找到20多個孩子。杜小華尋子的故事也被納入電影《親愛的》。

但電影《親愛的》的原型故事中的主角相繼找到兒子，目前僅剩杜小華一家未能團聚。杜小華表示，自己沒想到這麼快李芳就找到了兒子，「但我沒有失落，只為她感到激動。」