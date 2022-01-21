尋親成功卻被生母封鎖罵貪財　河北17歲少年再度被遺棄將起訴父母

去年12月6日，河北邢台17歲少年劉學州在網上尋親。20多天後成功找到親生父母。但不若其它尋親故事的大團圓結局，劉學州的生父已另組家庭更疑似在微信動態嘲諷他是「乞丐」，生母則在近日微信封鎖他，稱劉學州要求親生父母幫他在河北買房，指控他貪財。



據了解，劉學州出生不到三個月就被親生父母賣掉。劉學州表示，原先希望原諒父母，但因親生父母「顛倒黑白」，決定要以遺棄罪和拐賣兒童罪起訴親生父母。



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綜合內媒報道，河北邢台17歲少年劉學州在石家莊專科學校讀大二，養父母於2009年因意外過世後，劉學州與姥姥姥爺、舅舅舅媽一起生活。去年他在網絡發布視頻，希望能找到自己的親生父母，後來在警方的幫助下，山西臨汾警方通過一張疫苗接種資料和DNA順利聯繫上兩人。劉學州也開心在網上分享與父母團聚的照片。

在網絡上劉學州與生母互動較頻繁，之後劉學州也不時在網絡上分享自己與生母的合照，以及母子倆的聊天記錄截圖，內容是母親叮囑他天冷添衣，母子看來互動良好。

但1月17日，劉學州發文指出，生母在微信將自己拉黑，並批評他是「白眼狼」，此外他的生父亦指控他要求親生父母在河北買房，劉學州生父更疑似在微信暗諷劉學州是「乞丐」。劉學州生母則稱，自己拉黑他是為了「回歸平靜的生活」。

1月19日，劉學州在微博發文，提到自己出生三個月就被賣掉，親生父母得到6,000人民幣用來付彩禮的錢。他提到，自己一開始不願意追究親生父母的責任，但沒想到親生父母「顛倒黑白」。他解釋，自己是因為現在沒有地方住，才向親生父母提出，給他在河北租一個房子「給他一個家」，卻不料親生父母竟如此的反應。

劉學州在微博曬出自己現在居住的地方照片，稱「我只是想要一個家」。(微博)

劉學州透露，自己的親生父母現在各自有家庭，而他也有四個有血緣關係的兄弟姐妹，自己原先不願意提告。但他現在表示，「已經不願意原諒親生父母」，將以遺棄罪和拐賣兒童罪起訴父母。

據內媒報道，目前劉學州已經回到石家莊。他表示，當地政府聯繫他，會繼續給他發放孤兒補助。河南益仟律師事務所律師袁二超律師則透露，劉學州現在年僅17歲，若親生父母對他不管不顧，這行為將涉嫌遺棄罪。他也提到，即便是親生父母，將孩子售賣獲利的話，也涉嫌構成拐賣婦女兒童罪。

此外律師袁二超也提到表示，作為父母應該給孩子提供法律約定的撫養費用，「但是再買一套房子這種要求顯然會高一點，這種情況下是不合理的」，要求租房子則是合理的，可以用撫養費來達到租房子的要求。但袁二超也表示，但從道德上看，一個孩子無依無靠，被父母賣出去多年，想要父母給自己買房，也是能夠理解的。